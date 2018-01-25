晒太阳能补钙，但隔着玻璃晒太阳却无法促进钙的吸收。1月22日，山西省中医院内分泌科医生高文莉支招，教你如何晒太阳既能补钙又不会被晒伤。

为什么隔玻璃晒太阳不能补钙？

太阳光中的紫外线分为紫外线A、紫外线B和紫外线C。紫外线C几乎都被臭氧层所吸收，对我们影响不大。紫外线A有很强的穿透力，可以穿透大部分透明的玻璃以及塑料。紫外线B大部分被臭氧层所吸收，只有不足2%能到达地球表面，它穿透力不强，会被透明玻璃吸收，但是紫外线B能促进体内矿物质代谢和维生素D的形成，因此隔着玻璃晒太阳无法促进钙的吸收。

晒太阳补钙的原理

太阳光中的紫外线B能够作用于人体皮肤，使7-脱氢胆固醇转化为维生素D，被吸收入血并先后经过肝、肾代谢即变成活性维生素D，后者可以在肠道、肾脏及骨等多个组织器官发挥生物学效应，既可促进钙、磷吸收，又能直接调整骨代谢，从而达到补钙的功效。虽然维生素D也可通过食物补充一部分，但约80%还是要靠上述途径自身合成。

阳光中的紫外线会伤害皮肤

太阳光对人体皮肤的伤害主要来自于紫外线A与紫外线B。紫外线A属于长波，作用于皮肤深层，作用缓慢，但能引起一次性黑化。紫外线B属于中波，作用于皮肤表层，见效快，能激发皮肤角质细胞，使血管舒张、增加血流量，初期会发红，随后慢慢变成棕色。长久过量照射甚至可引起皮肤癌。

怎样安全、有效地晒太阳？

在山西，我们一般推荐每天9:00-10:00和16:00-17:00这两个时间段内晒太阳。不过，“最佳日晒时段”的概念并不完全可靠，应用“影子原则”来选择晒太阳的时间段则更简单、有效：即当影子的长度短于身高时不宜出来晒太阳，因为这个时候的日头比较“毒”。

绝大多数人每天在阳光下10-20分钟，即可，儿童短些，老人长些，但一般都建议在30分钟内。在高海拔及长期低度缺氧环境下生活的人群，需延长日晒时间，每天30-60分钟。冬季也要尽可能延长日晒时长。

晒太阳的最佳地点是户外。即使因各种原因必须在室内晒太阳，也一定要打开窗子，让阳光直接与皮肤接触。“夏天短裤和短袖、冬天露出脸和手”就是最佳选择了。此外，墨镜可以避免阳光直射导致眼睛损伤；护发帽也可以避免秀发晒伤。

晒太阳后一定要多喝水，多吃水果和蔬菜，以补充维生素C，这样可抑制黑色素的生成，防止晒斑。