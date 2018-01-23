最近，瑞典于默奥大学的一项新研究发现，吸烟太多会损伤腰椎，严重者甚至需要接受手术。

研究人员对约33.2万名30岁以上建筑工人进行了为期30多年的跟踪调查，他们中间，44%的人从不抽烟，16%的人有吸烟史但后来戒了烟，26%的人每天吸烟少于14根，其余14%的人每天吸烟超过15根。调查期间，有1623位工人接受了腰椎管狭窄手术。

综合了肥胖、年龄等其他导致腰椎问题的因素后，研究结果表明，与不吸烟的人相比，重度吸烟者接受腰椎手术的几率高出46%，而中度吸烟者和戒烟人员做手术的几率也分别高了31%和13%。

研究人员指出，一些常抽烟的人不爱运动，久坐的生活方式本就容易导致肌肉无力和腰肌劳损。更重要的是，尼古丁会引起腰椎管狭窄，损伤腰椎和脊椎组织，使骨骼变得脆弱，导致腰背痛情况加剧。

该研究作者阿尔坎·赛义德·努尔博士表示：“抽烟是导致腰背疼痛的重要原因，戒烟能降低患腰椎疾病风险。”（唐小玉）