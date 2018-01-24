易喝又好用的预防流感方，快快收起！

受访专家/广州中医药大学第一附属医院治未病科主任陈瑞芳、儿科主任许华

这一波流感来者不善，不少广州市民都中招了。据广州中医药大学第一附属医院急诊科统计显示，从2017年12月20日起，该院急诊病人剧增，最高峰达900多人次/日。其中急诊儿科病人高达400多人次/日，占了急诊量一半以上，患儿数同比非高峰期增长100%-150%。针对来势汹汹的流感，该院治未病科主任陈瑞芳主任医师、儿科主任许华教授为广大市民及时开出易喝又好用的预防流感方。

成人篇 流感预防方

广州中医药大学第一附属医院治未病科主任陈瑞芳主任医师介绍，自立冬以来，广大市民忙于进补，羊肉、鹿肉、牛肉等肉类的食入量增加，导致积滞和内热，是这次流感的重要病因。加上近期广东雨水少，天气比较干燥，所以预防流感原则是辛凉甘润、消食导滞，读者可以选用以下方法预防性服用。

材料：桑叶15克、北杏10克、浙贝10克、玄参15克、杷叶10克、桔梗10克、神曲15克、布渣叶15克、千层纸10克、葛根30克、甘草6克

煎法：用5碗水，煎煮15至20分钟，适合于2至3人服用(适用于预防)。

提醒：如果已经出现感冒症状，将此方加3碗 水(一人量)，煎煮15分钟，熄火前加薄荷6克，青蒿15克后下，再煎5分钟，熄火焗15分钟后温服。一天2次。服后喝热粥，连服3天。

陈瑞芳解释该方中桑叶、杷叶疏散风热而泄肺热，并起到透邪的作用；北杏、浙贝宣肺止咳；玄参、桔梗养阴利咽；葛根升阳解肌透湿；神曲、布渣叶消食导滞。全方药性平和，适合于不同体质的人预防流感。

预防流感食疗方

俗话说“冬吃萝卜夏吃姜，不劳医生开处方”，进入冬季以后，白萝卜又脆又甜，且价格便宜，也是食疗防病的好处方，建议每周吃两次白萝卜，也有预防流感的作用。

做法：将白萝卜切片，用少量油和蒜蓉热锅后将白萝卜下锅，用大火炒软，加少量盐和水焖煮至熟烂即可。此烹调方法，既有清热消食导滞之效，又不显寒凉，适合于各类体质的人群。

儿童篇流感预防方

广州中医药大学第一附属医院儿科主任许华教授介绍，今年流感发病时间比往年提前，这是因为广东天气反常，高温持续，导致高峰期较以往提前。儿童发病除流感外，轮状病毒（俗称秋季腹泻）也不少。

材料：金银花5克、桑叶5克、葛根10克、藿香5克、生苡仁10克、淡豆豉5克。

煎煮方法：将中药加水两碗（约500毫升），浸泡5分钟，中火煮开15分钟左右，煎出液约150—200毫升，过滤取汁；第2煎加水一碗半（约350 毫升），直接在火上煎煮10分钟，煎出液约100—150毫升，过滤取汁，与第1煎药液合并后，分次饮用。

服法：每日1剂，连续服用3—5天。3岁以内婴幼儿每次50毫升，每日2次；3—6岁每次100毫升，每日2次；6岁以上每次150毫升，每日2次。

提醒：请在医师的指导下服用；本品为预防用药，不宜久服。