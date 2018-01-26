白酒能防霉除臭 盘点白酒的7大妙用

防霉：旧衣服放太久了会有一股霉味，在晒衣服时，用白酒喷一下，就能带走这些霉味了。

鞋子除臭：鞋子穿久了都会有异味，在鞋内喷洒一些白酒等到风干后再穿，能有效缓解异味的同时还能杀菌。在洗脚时加一点白酒泡脚，也能减缓脚臭。

快速解冻：在做饭的时候解冻鱼肉是个麻烦事，这时在肉上面撒点低度酒再放回冰箱，10分钟左右就会解冻了。

防米虫：害怕米缸里面长虫，往里面放一瓶酒就能搞定。记住酒瓶不要封口，瓶口高于米面，这样白酒挥发的气体就会阻止米虫产生。

去腥：在做红烧肉和羊肉的时候，可以放一点点白酒来去腥和去膻味，并且吃起来不会特别油腻。做完菜后手上难免会带一些腥味，用点白酒来洗手可以很快去除这些腥味。

植物祛虫、催花:很多植物也需要喝一点酒才能生长更好，白酒大都是粮食酿造的，其中的一些微量元素植物也能吸收，但是一定要控制好剂量。

如果家里的多肉发现有虫洞，就用白酒擦拭一下花身，这样就能防止虫害了。