今日立夏 中医专家带来儿童养生攻略

春天还在回味，夏日却已到来。今日我们迎来夏季的第一个节气——立夏。立夏后，气温渐升，湿气渐大，身体各脏器也随之受到季节的影响。近日，人民网记者采访了河南中医药大学第一附属医院儿科二区主任宋桂华，为大家带来立夏儿童养生攻略。

起居

立夏后，昼长夜短更明显，此时要顺应自然界阳盛阴虚的变化。儿童应睡好“子午觉”，以保证一天的精神饱满和体力充沛。此外，立夏时节，天气渐热，但日夜温差较大，要注意早晚适当添衣。

饮食

立夏时节养生原则是“春夏养阳”，养阳重在养心。此时，儿童饮食应清淡，以易消化、富含维生素的食物为主。少食大鱼大肉和油腻辛辣的食物，多食蔬菜、水果及粗粮，适当食用鸡肉、瘦肉等。俗话说：“冬吃萝卜夏吃姜”。姜性温属阳，“夏吃姜”有助人体阳气生发，可开胃健脾，增进食欲，防止肚腹受凉及感冒。

情志

立夏应重视“静养”。做到戒怒戒躁，切忌大喜大怒，应保持精神安静，心情舒畅，可以鼓励儿童多参加书法、绘画、下棋等有助于放松身心的文体活动。

运动

立夏后，气温升高，儿童是纯阳之体，更易出汗。汗为心之液，剧烈运动可致大汗淋漓，汗泄太多，不仅伤阴，亦可伤阳。因此，运动时应避免过度汗出。运动后可适当饮用温水补充体液，切忌饮用大量凉开水；运动后不要立即用冷水冲头、淋浴。此时可选择相对平和的运动，如散步、慢跑、做操等。

中医疗法

冬病夏治是借助夏季自然界阳气充足，机体阳气充沛的有利时机，通过相关中医疗法达到“以热驱寒”“温阳补虚”的作用。尤其是三伏天，肌肤毛孔张开，人体气血运行也达到高峰，此时运用艾灸、穴位贴敷、刮痧等中医疗法，不仅可以治疗陈寒痼疾，还可以鼓舞正气，保健强身。（实习生李佳悦对本文亦有贡献）

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