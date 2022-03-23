“过午不食”靠谱吗？肥胖这个“锅”晚餐不背

一日三餐已是人们习以为常的饮食习惯，但近年来流传着一种“过午不食”的说法，很多人推崇“过午不食”的饮食方式，认为不吃晚餐能减肥。

“下午和晚上都不吃东西，这种方式其实是不科学、不健康的。”中日友好医院超重与肥胖多学科联合门诊负责人、胃肠外科减重手术医生孟凡强在接受人民网记者采访时表示，肥胖并不是晚餐造成的，“过午不食”反而会影响人体健康。

孟凡强表示，两餐之间间隔时间过长，不利于稳定血糖，在上午大量集中进食，也是不可取的。“过午不食”会造成肠胃损伤，引起胃和其他消化道器官分解自身黏膜，导致胃肠道溃疡和炎症；引起胃肠功能和胃肠菌群紊乱，导致胃肠痉挛、腹痛、腹胀、腹泻、大便干燥等，还可能引起胆囊结石的发生。

“一日三餐不可少，各种营养素要均衡搭配，两餐之间不加餐。如有加餐需要，尽量不选择高热卡的食物，并注意热卡量的限制。”孟凡强说，热卡是表示食物能量的单位。普通人避免肥胖的关键是在规律进食一日三餐的基础上，限定食物热量的摄入。

“如果每日能量摄入量超过人体所需的热卡量，就容易引起肥胖。每日三餐可按照3：4：3或3：4：4分配热卡，每餐荤素搭配，避免过分油腻，热卡蓄积会引起更多的健康隐患。”孟凡强说。

“机体有适应性，到进餐时间就会饿，出现进食的愿望。错过了这个时间，就会出现焦虑、心慌、注意力不集中等情况。”孟凡强提示，一日三餐进食要尽量规律，固定在一个时段吃饭。对于上班族而言，可以尽量在晚上6~7点进食晚餐，晚上8点以后就不要再吃东西了。（视频制作：实习生李佳悦）

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