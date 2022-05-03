遏制疫情扩散蔓延！北京12区将连续开展三轮区域核酸筛查

新华社北京5月2日电（记者王艳刚、郭沛然） 5月2日举行的北京市新型冠状病毒肺炎疫情防控工作新闻发布会上，北京市疾病预防控制中心副主任庞星火介绍，5月1日15时至2日15时，北京市新增本土新冠肺炎病毒感染者50例，其中确诊病例41例、无症状感染者9例。北京3地由中风险地区升级为高风险地区。

在新增本土新冠肺炎病毒感染者中，管控人员45例、社区筛查5例。其中房山区17例、朝阳区13例、海淀区7例、丰台区6例、通州区4例、石景山区3例。

庞星火介绍，按照《北京市新冠肺炎疫情风险分级标准》，北京市即日起将朝阳区建外街道北郎东社区、劲松街道农光东里社区，房山区窦店镇一街村由中风险地区升级为高风险地区。

庞星火表示，北京市疾控中心对4月22日以来引发续发感染者较多的病例分析发现如下特点：一是在传染期有多人聚餐行为，引发聚集性疫情；二是未接种疫苗，感染风险增加；三是活动范围较广，导致疫情多点散发。

北京市朝阳区人民政府副区长杨蓓蓓表示，5月1日朝阳区域核酸筛查共采样3787735人。初筛7管混采阳性，其中临时管控区筛查出4管“五混一”阳性；社会面筛查出3管“十混一”阳性。朝阳区立即落位管控、复核转运，开展流调溯源等工作。

北京市房山区委常委、宣传部长张明智介绍，房山区新增17例确诊病例。其中7例为集中和居家隔离人员，8例为管控人员，2例为社会面筛查发现人员。

北京市卫生健康委员会副主任李昂表示，为快速阻断病毒传播，遏制疫情扩散蔓延，根据北京市疫情防控工作领导小组部署，定于5月3日、4日、5日，除5个生态涵养区外的平原地区，包括东城、西城、朝阳、海淀、丰台、石景山、房山、通州、顺义、昌平、大兴、经开区12区，连续开展三轮区域核酸筛查。

北京市医疗保障局副局长杜鑫表示，5月3日起北京市新冠病毒核酸单样本检测价格由每次24.9元降低至19.7元，混合检测价格同步由每样本5.9元降低至3.4元。