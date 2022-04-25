全国儿童预防接种日：这份儿童疫苗接种攻略家长请收藏

4月25日是全国儿童预防接种日。接种疫苗是预防和控制传染病最经济、最有效的措施。在儿童的成长过程中，打疫苗的次数非常多，有些问题看上去不起眼，实际上是不容轻视的，需要家长仔细了解。

重庆医科大学附属儿童医院风湿免疫科副主任医师张志勇介绍，疫苗是将病原微生物及其代谢产物，经过人工减毒、灭活或利用转基因等方法制成的免疫制剂，将其注射进入人体，通过激活免疫系统，使人体能对抗病原体。

张志勇表示，出生后6个月的婴儿可从母体内获得一定的抵抗传染病的能力，但随着婴儿的成长，抵抗力逐渐减弱或消失，儿童就容易患各种传染病。为提高儿童抵抗传染病的能力，就需要有计划地为其进行预防接种，使孩子自身产生抵抗力以预防传染病的发生，保护儿童的身体健康。

“儿童接种疫苗时，家长的作用不容忽视。”张志勇说，家长应带儿童到政府部门认定合格的预防接种门诊进行预防接种，接种前应向接种人员如实提供受种人的健康状况，以便工作人员判断是否可以接种。如发现接种后出现可疑情况，应立即咨询接种工作人员，必要时就医，以便得到及时正确的处理。

“在接种疫苗之前，家长应注意儿童有无急性疾病、过敏体质、免疫功能不全、神经系统疾患等情形，并在接种人员的指导下进行接种。”张志勇说。

张志勇提示，儿童在以下情况下不适合接种疫苗：体温超过37.3℃；重度营养不良，患有严重佝偻病、贫血等；处于疾病急性期，比如正在腹泻、严重咳嗽等；过敏体质或患哮喘、荨麻疹，且处于过敏发作期；患严重皮炎或有皮肤感染、湿疹；患有心脏病、肝炎、肾炎、活动性结核病；有脑病或神经系统损伤，如脑炎后遗症、癫痫；防御机能不全，患有某些严重的原发性免疫缺陷病等。（视频制作：实习生李佳悦）

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