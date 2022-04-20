今日谷雨 中医专家提醒养生谨记这三点

今日我们迎来二十四节气中的第六个节气——谷雨。谷雨是春季的最后一个节气，也是唯一将物候、时令与农事紧密对应的节气。谷雨的到来意味着寒潮天气基本结束，正是万物生长的最佳时节。那么，此时我们该如何养生呢？

“‘雨生百谷’，谷雨节气在春夏之交，其前后气温回升快，雨量开始增加，早晚温差仍然大，谷雨注意养生，打好健康基础，才能迎来一个健康的夏季。”解放军总医院第五医学中心中医肝病科副主任医师朱云在接受人民网记者采访时表示，谷雨时节的养生有三大要点，祛湿、养肝、防过敏。

朱云医师给出“三招”谷雨养生建议：

第一招：健脾祛湿

谷雨时节雨水多，空气湿度大，容易湿邪困脾，入侵人体，易导致关节疼痛、神经痛、春困、不思饮食等。

谷雨时节要多晒太阳，多运动，最宜快走、慢跑等，可排泄体内湿气，但不可大汗，会导致毛孔开泄，湿邪反而更加容易入侵人体。在饮食方面，可多食用有祛湿功效的食物，如白萝卜、藕、冬瓜、薏米、鲫鱼等。

同时，日常可通过按揉阴陵泉穴达到健脾祛湿的目的。阴陵泉穴，是小腿部位的穴位。取穴时，手贴胫骨内侧向膝盖方向移动，到膝盖内侧凹陷无法移动处即可。可每日早晚用拇指按揉该穴位60下，按揉过程中以感到酸胀为度。

第二招：养肝柔肝

春季阳气升发，肝火逐渐旺盛，至谷雨时节达到最旺，易引动内热而生肝火，出现鼻腔出血、头痛、眩晕、目赤等上火表现。

谷雨时节要重视精神调养，忌怒忌郁，保持恬静的心态，多听音乐，陶冶性情，切忌遇事忧愁焦虑，以防肝火过旺。

在饮食方面，多食性平或微凉、味甘淡的食物，以防春火滋生，同时忌大辛、大热及海腥类的发物。菠菜、苋菜等蔬菜，以及银耳、百合、桑葚等滋阴柔肝的食材此时最为适宜。

第三招：预防过敏

谷雨时节柳絮满天飞，又是花粉高峰期。此时，过敏体质的人群容易出现花粉症、过敏性鼻炎、过敏性哮喘等疾病，表现为脸部红肿、打喷嚏、流鼻涕、咳嗽等症状。

此时，过敏体质的人群要减少与过敏原的接触；外出要做好防护，戴口罩、帽子或者墨镜；回家后更换衣物、洗澡，以免携带花粉、柳絮入室；睡前用生理盐水清洗鼻腔。若柳絮或花粉落入口、鼻或眼睛出现瘙痒等症状，不可用手去揉，要用清水清洗；若出现皮肤红肿，可用湿毛巾冷敷，必要时就诊皮肤科或者变态反应科。（实习生李佳悦对本文亦有贡献）

（协助拍摄：耿枫 郭阳虎 谷雨）

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