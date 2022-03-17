“过午不食”是真减肥还是毁健康？真相在这里！

生活中，我们常听到“过午不食”的说法，有人说它不仅有助于减肥，还能延年益寿。但是，“过午不食”真的健康吗？每个人都能尝试吗？来听听权威专家怎么说。

“过午不食”不适合普通人

“很多人会认为‘过午不食’的做法很健康、能减肥。科学地讲，‘过午不食’并不健康，更不适合普通人。一日三餐的进餐模式是人类在不断进化过程中形成的，符合人类的正常生理需求。”首都医科大学附属北京友谊医院营养科副主任医师丁冰杰表示，胃部食物4～6小时左右排空一次，三餐一般是每隔4～5小时左右进食一次，这样既让人没有饥饿感，又能保证营养物质对身体各器官的供应。“过午不食”的进餐方式会使胃部至少18个小时处于空虚状态，而胃酸却在持续分泌并且在夜间分泌量达到高峰。胃内没有食物中和胃酸，就有可能刺激损伤胃黏膜，导致胃炎、胃溃疡或者十二指肠溃疡，出现烧心、胃部疼痛等症状。

这几类人群尤其不适合“过午不食”

丁冰杰医生介绍，晚餐摄入的能量一般是一天摄入总能量的30%～40%，是一日能量和营养素的重要来源。佛家或者修行者会采用“过午不食”的进餐方式，他们一般都是过着早睡早起、清心寡欲的生活，“过午不食”本身就是他们的一种修行。“从营养角度来讲，不推荐‘过午不食’。现代人生活节奏快，盲目采用‘过午不食’，将造成能量和营养摄入不足，长期下去可能会出现低血糖、头晕、抵抗力下降、肌肉减少、情绪问题等，严重影响健康。”丁冰杰医生提示，糖尿病患者、胃肠疾病患者以及老年人群尤其不适合“过午不食”的进餐方式。

“过午少食”才健康科学

“目前，有些研究证实间歇性禁食对健康有益处，如8:16间歇性禁食，与‘过午不食’类似，就是一天8个小时内可以吃东西，其余16小时不吃。但这些方法本质上不同于‘过午不食’，并且这些方法的采用需要在医生的指导下完成，不可盲目自行实施。”丁冰杰医生说。

丁冰杰医生建议，即使对于想要减肥的人群，也要三餐均匀地减少食物摄入，而不是采用极端的进餐方式。即便通过极端的进餐方式“成功”瘦下来，也是暂时的，反弹的几率会更大。想要健康，科学的做法是“过午少食”，即将一天的大部分能量和营养摄入放在早餐和午餐，晚餐少吃、早吃，且保持清淡饮食。