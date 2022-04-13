又到柳絮纷飞 专家支招如何远离春季皮肤过敏

春天，万物复苏，景色优美，但此时也是皮肤过敏的高发季节。春天皮肤干燥，皮肤黏膜脆弱，皮肤接触到空气中的花粉、粉尘等微生物后，易发生过敏。

“春季花粉、柳絮、尘螨等容易导致过敏的物质大大增加。”四川省人民医院皮肤科主治医师毛玉洁表示，皮肤在漫长的冬季捂得严严实实，抵御能力有所下降，春季阳光更强烈，一旦长时间暴露在外又没有做好防晒，或遇到过敏原，易出现红肿、发痒、脱皮等过敏现象。

毛玉洁介绍，过敏性皮炎是常见的皮肤疾病，尤其是皮肤比较敏感的人群很容易受到某些因素的影响，导致过敏性皮炎的发生。其临床表现为皮肤发红、起小颗粒、脱皮、瘙痒等。此时，可使用成分简单的医学护肤品进行补水保湿，不要过度清洁皮肤，避免刺激皮肤及再次接触可疑的致敏物质，并做好日间防晒。

“如怀疑自己过敏了，最好尽快到医院就诊，根据医生的建议正确处理。”毛玉洁说，预防皮肤过敏的关键是避免接触过敏原，同时少吃油菜、菠菜、芒果、芹菜、香菜等光敏性食物。在外出前和外出期间，要做好皮肤的保护工作，佩戴口罩、涂抹防晒霜、使用遮阳伞等。同时，建议有过敏史的人群尽量少参加赏花踏青的活动。（视频制作：实习生李佳悦）

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