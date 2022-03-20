今日春分 养生重在“平衡”

今日我们迎来春分节气。春分，是一年中阴阳平衡、昼夜均等、寒温各半的时期。郑州人民医院中医科主任医师王松珍表示，春分养生重在保持阴阳动态平衡，使身体内部各器官协调工作。

王松珍医生表示，春分时节应调和起居，每天跟着太阳早睡早起，规律作息，保证子时即23时以前睡觉。不吃偏热或偏寒的食物，多食春笋、菠菜、芹菜、韭菜等时令菜，有助人体应时知节，与自然相融合。另外，初春到来，气温回升，却也乍暖还寒，气候多变，这个回升是一个渐变过程，要根据天气变化，适时增减衣物，避免受凉。

“春分时节易肝阳上亢，出现肝脏疏泄功能失调。”王松珍医生说，在情志方面，要心平气和，保持轻松愉快、乐观的情绪，安养神气，与春分时节的“阴阳平衡”特点相适应，切忌大喜大悲、情绪波动剧烈。另外，应多做户外活动，可以放风筝、健步走、打太极拳等。慢性疾病患者运动以身体不感到劳累为标准，避免运动量过大加重疾病。

“春分时节，万物更新，积累了一个冬天的寒湿、阴浊之邪急需代谢。同时，春分时阳气始动，生发的阳气对全年的养生起着至关重要的作用。”王松珍医生介绍，通过开背适当刺激俞穴等，可振奋五脏六腑的阳气，疏通经络，促进体内寒湿、浊毒的排出。此外，还可以通过平衡火罐、刮痧等中医传统疗法调理脏腑阴阳平衡。

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