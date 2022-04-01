抑郁症是病 不只是“心情不好”这么简单

抑郁症这个词，相信大家都有所耳闻。无论是在聚光灯下的公众人物，还是平凡的你我身边，都有人曾经或者正在经受抑郁症的折磨。

“由各种原因引起，以显著而持久的心境低落为主要临床特征的一类心境障碍被称为抑郁障碍。抑郁症是抑郁障碍最常见的类型。”北京大学第六医院精神科主治医师姜思思在接受人民网记者采访时介绍，抑郁症不是简单的心情不好，它的症状是多维度的，持久的心境低落、兴趣和愉快感的丧失是其核心的症状。轻度心境低落表现为闷闷不乐，感觉“心里有压抑感”“高兴不起来”，严重时可感到绝望、度日如年，甚至痛不欲生。兴趣和愉快感丧失是指患者感觉做什么事情都没有意思。

姜思思表示，抑郁症患者还会感到非常疲倦，即使没做什么事也感到很累，严重时感觉刷牙、洗脸都很累，不想做；还会出现思维障碍及认知功能损害，如注意力不集中、反应迟钝、记忆力下降等；出现自我评价极低等过度悲观消极情绪；还可见意志活动减退，如严重的拖延等。另外，躯体症状也是抑郁症的常见症状，如睡眠障碍、食欲减退、体重下降、便秘、身体疼痛、性欲减退等。

“抑郁症发病原因目前尚不明确，但通过研究发现与个体性格、社会因素、心理因素、生物遗传等综合因素有关。”姜思思说，相较于性格开朗的人，消极、内向、有神经质性格特点的人确实更容易患上抑郁症；童年期经历过比较严重的负性事件也会增加成年后患抑郁症的风险；人生中遇到较大挫折等应激事件，可能成为抑郁症的发病诱因。同时，抑郁症有一定的遗传风险。如果一个人的一级亲属中有人患病，那么他患抑郁症的风险大概是一般人的2~4倍。

“抑郁症患病率存在性别与年龄差异。女性患病率高于男性，大概是男性的两倍。抑郁症起病多在人生早期阶段，各种类型的抑郁症最早发病年龄都在14岁左右。18~29岁个体的患病率比60岁及以上个体高3倍。”姜思思说。

姜思思提示，有这些风险因素的人，相对于其他人群有更多患抑郁症的可能性，但这并不意味着性格开朗外向、童年幸福、生活顺遂、没有家族遗传因素的人就没有患抑郁症的可能。事实上，任何人都没有绝对的“豁免权”。

那么，如何预防抑郁症呢？姜思思建议，在日常生活中，要积极治疗躯体疾病、平衡饮食与睡眠、适度锻炼，避免精神活性物质。同时，关怀自己的内心，当遇到挫折时，要宽容待己，避免苛责自己，可以通过积极自我对话、注意力转移、自我安慰的方法来减轻压力和负面情绪的影响；保持良好的社交；主动学习调节情绪、减少压力以及预防抑郁症的相关知识。（实习生李佳悦对本文亦有贡献）

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