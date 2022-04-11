世界帕金森病日：帕金森病不仅仅是“手抖”那么简单

视频制作：实习生李佳悦

每年的4月11日是世界帕金森病日。帕金森病是一种常见的神经退行性疾病，现在已经成为继心脑血管病、肿瘤之后影响中老年健康的第三大危险因素。

“帕金森病又称震颤麻痹，主要表现为静止性震颤、运动迟缓、肌强直和姿势平衡障碍，病情会随着时间推移而逐渐恶化，严重影响患者的工作能力和生活质量。”四川省人民医院神经内科主治医师陈凯在接受人民网记者采访时如是说。

“帕金森病的症状主要包括运动症状和非运动症状，两种症状都可以通过治疗得到改善或者缓解。”陈凯说，帕金森病的运动症状主要以手脚不自主抖动、肢体和躯干僵硬、动作迟缓或运动减少为主。帕金森病的非运动症状包括精神症状、睡眠障碍、胃肠道症状、泌尿道症状等。

陈凯介绍，帕金森病可见于从青少年到老年的各个年龄段，男性略多于女性。老年人是帕金森病的高发人群，除了年龄老化是该病的危险因素外，接触农药和除草剂、家族遗传、头部创伤也可能导致帕金森病的发生。

“近年来，帕金森病的发病年龄有年轻化趋势，临床上经常能见到四五十岁的帕金森病患者。”陈凯提示，由于人们对帕金森病认识不够，造成很多患者未能在早期及时就诊和接受治疗，错过最佳治疗时机，导致病情加重。因此，正确鉴别帕金森病早期症状，及时就诊非常重要。

“帕金森病的先兆症状包括，嗅觉减退和便秘；手臂或身体其他部位震颤；移动或行走变得困难，觉得身体或者四肢僵硬；动作变慢、写字变小；走路手臂摆幅小，表情呆板；易疲劳，兴趣、食欲减退，缺乏自信，情绪不稳以及出现睡眠障碍等。”陈凯说。

关于帕金森病的预防，陈凯建议，要健康饮食，可以适度地饮用咖啡或茶，但要控制奶制品的摄入；积极控制血糖，多参加体育锻炼；尽量避免接触农药，保护大脑少受创伤；远离毒品，不酗酒。（实习生李佳悦对本文亦有贡献）

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