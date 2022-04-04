过敏性鼻炎高发季来了 专家提醒这样防治

粉尘、雾霾、柳絮、花粉……春天的这些关键词，都是过敏体质人群的噩梦。近日，人民网记者采访了天津市第一中心医院耳鼻咽喉头颈外科主治医师史亚男，教你如何摆脱过敏性鼻炎。

“过敏性鼻炎是机体接触过敏原后由相关炎性因子介导的鼻黏膜非感染性疾病。”史亚男介绍，常见的过敏原有各种尘螨、各类花粉、真菌、动物毛发、部分植物、食物以及香烟等。过敏性鼻炎的症状主要表现为，流清水涕、鼻塞、鼻痒和打喷嚏等，同时可伴有眼部症状。

那么，该如何防治过敏性鼻炎呢？史亚男给出如下建议：

避免接触过敏原

过敏性鼻炎患者应远离过敏原，必要时可借助血液过敏原检测手段进行过敏原筛查。

过敏性鼻炎患者外出时应佩戴口罩、帽子等，避免使用地毯和厚重的窗帘，家中可常备有滤网的空气净化器、除螨吸尘器等清洁设备，减少卧室尘埃，定期更换床上用品。如患者对动物毛发过敏，要注意避免与宠物接触。

生理盐水冲洗鼻腔

鼻腔冲洗是一种安全、方便的过敏性鼻炎辅助治疗方法，可有效清除鼻腔内的炎性分泌物、刺激物和过敏原等，减轻鼻黏膜水肿。

过敏性鼻炎患者可以每日使用0.9%的生理盐水冲洗鼻腔1~2次，水温以接近体温为宜，过冷或过热都会对鼻黏膜产生刺激。冲洗时动作要轻柔，避免过大压力对鼻黏膜或耳朵造成伤害，同时用口呼吸，不要憋气不呼吸。冲洗完成后，不要立刻出门或睡觉，可做几次弯腰低头的动作，尽量将滞留在鼻腔的生理盐水控出。

进行脱敏治疗

脱敏治疗是从根源上治疗过敏性鼻炎的方法，可有效控制过敏性鼻炎的发生，同时可减少抗过敏药物的使用。

脱敏治疗适用于以螨虫、蒿草花粉等为主要过敏原的过敏性鼻炎患者，总疗程通常不少于3年，有效率可达70%～80%。

另外，史亚男提示，在日常生活中，过敏体质人群还应注意营养均衡，保证睡眠充足，加强体育锻炼，以提高身体的免疫力，减少过敏性鼻炎的发病机会。（视频制作：实习生李佳悦）

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