北京正式启用小汤山方舱医院

5月1日，北京市第321场新冠病毒肺炎疫情防控工作新闻发布会召开。北京青年报记者在会上获悉，4月30日15时至5月1日15时，本市新增本土新冠肺炎病毒感染者55例，其中确诊病例51例、无症状感染者4例。自4月22日以来，本市已累计报告350例新冠肺炎病毒感染者，涉及14个区。为做好无症状感染者及轻型病例的集中收治工作，自5月1日起，本市正式启用小汤山方舱医院，目前共收治无症状感染者和轻型病例12名。此外，“五一”假期本市还将继续开展两轮区域核酸筛查，请广大市民给予理解、支持和配合。

新增9名在校师生

感染新冠病毒

据北京市疾病预防控制中心副主任、全国新型冠状病毒肺炎专家组成员庞星火介绍，4月30日15时至5月1日15时，本市新增本土新冠肺炎病毒感染者55例，其中确诊病例51例、无症状感染者4例；朝阳区20例、房山区14例、通州区8例、石景山区5例、海淀区3例、大兴区2例、丰台区1例、经开区1例、顺义区1例。52例为管控人员、1例社区筛查、1例主动检测、1例主动就诊。

北青报记者梳理发现，通报中，本市新增4名在校老师、5名在校学生感染新冠肺炎病毒。其中，4名在校老师现住址均位于朝阳区，作为感染者143的密切接触者进行集中隔离。5名在校学生中，有2名也是感染者143的密切接触者，居住地为朝阳区；另有1名居住在朝阳区的在校学生，是感染者160的密切接触者，2名学生居住在通州区。

在石景山区的5例感染者中，有3例（感染者460、461、463）为感染者412的同事，1例（感染者466）为感染者412的母亲。另外1例（感染者462）与感染者461为夫妻关系。

此外，昨天通报的新增感染者中，有2名护国寺小吃（光明桥店）员工、1名绿化队人员。庞星火介绍，4月22日以来，本市累计报告350例新冠肺炎病毒感染者，涉及14个区，其中朝阳区143例、房山区86例、通州区39例、丰台区23例、顺义区22例、海淀区9例、昌平区8例、石景山区7例、大兴区6例、西城区2例、延庆区2例、东城区1例、门头沟区1例、经开区1例。

市疾控中心对新增感染者303、323、342等51例感染者样本进行全基因组测序，结果提示病毒均属于奥密克戎变异株，均与朝阳区相关聚集性疫情的病毒序列高度同源。目前，已累计完成4月22日以来158例本土感染者标本测序，经序列比对结果提示，全市存在两条独立传播链，均与近期京外聚集性疫情及其外溢至其他省市的病毒序列完全一致。

小汤山方舱医院

已收治12名新冠感染者

北京新冠肺炎疫情防控工作领导小组检疫检测工作组副组长、北京市卫生健康委员会副主任、新闻发言人李昂介绍，当前，全市疫情呈现多点散发与聚集性疫情交织态势，为做好无症状感染者及轻型病例的集中收治工作，自5月1日起，本市正式启用小汤山方舱医院。

小汤山方舱医院以单栋楼、每栋3层为1个隔离单元，共9个隔离单元、1200张床位，病房设施、实验室检测、影像检查、消毒防护、污水处理、消防安全等所有设施均已验收合格。目前，已启用第一隔离单元，共40名医务人员进入隔离区开展工作，其中医生8名、护士30名、感控专员2名，收治无症状感染者和轻型病例12名。

李昂介绍，小汤山方舱医院医疗管理团队以北京佑安医院为主体，方舱医院院长由北京佑安医院院长担任，下设综合协调、医疗护理、信息联络、感染控制、医护团队、医疗专家和感染防控专家等七个工作组，涵盖呼吸、感染、重症、急诊、中医、检验、放射、药剂等专业人员。

小汤山方舱医院坚持以“及时发现、快速处置、精准管控、有效救治”为目标，细化制度，规范流程，建立了隔离单元诊疗工作、接收登记、医学观察、紧急医疗救治、专家会诊、人员转院、常见急危重症抢救、信息管理、解除隔离转出等制度和流程，为医院安全、有序、高效运行提供了有力的制度保障。

下一步，小汤山方舱医院将根据疫情发展形势，有序分步启用其余隔离单元，视情况陆续从19家市属医院抽调精锐力量参与方舱医院的诊疗救治工作。

“五一”假期本市继续开展

两轮核酸筛查

据李昂介绍，4月29日、30日，本市开展了第三轮区域核酸筛查，累计采样2181万人次，已全部完成检测。共筛查出8管混采阳性，其中朝阳区筛查出1管“十混一”阳性，房山区2管“十混一”阳性、3管“五混一”阳性，海淀区、大兴区各1管“十混一”阳性。落位管控、复核转运、流调溯源等工作已同步进行。

为落实“动态清零”总方针和“四早”要求，按照市疫情防控工作领导小组部署，本市5月1日至4日还将继续开展两轮区域核酸筛查。“这两轮筛查正值‘五一’假期，给广大市民朋友假期生活带来一定影响，还请给予理解、支持和配合。”李昂说，请广大市民在社区工作人员指引下，就近就便参与核酸筛查，做好个人防护，有序排队，戴口罩，不扎堆，共同维护好首都人民群众身体健康和生命安全。

文/本报记者 王斌 武文娟 李泽伟