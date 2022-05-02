三问“北京健康宝”被弹窗怎么办？

当前北京新冠肺炎疫情形势严峻复杂，“五一”假期市民出行或面临“北京健康宝”被弹窗的情况。哪些情形可能被弹窗？一旦被弹窗如何解除？一些特殊情形如何查验核酸检测结果？对于这些公众高度关注的问题，记者进行了采访。

哪些情形“北京健康宝”会被弹窗？

近期，“北京健康宝”主要存在五类被弹窗的情形，包括14日内曾到访有本土感染者的县的人员；14日内有陆路边境口岸所在县旅居史的人员；正处于入境隔离期间的人员；与京内外风险地区、点位、人员等有时空关联，需要进行风险排查的人员；未在规定时间完成核酸检测的人员。

与此同时，快递、流通经营、酒店、交通运输、装修装卸等5类风险行业从业人员，医疗机构、学校、养老机构和小药店小诊所等4个风险场所人员，定点医院和隔离场所周边、入境口岸机场周边、城乡接合部和城中村等3个风险区域人员共20类重点人群，按照现有规定，分类开展常态化核酸检测筛查。重点人群未按要求核酸检测的，“北京健康宝”进行弹窗提示。

值得注意的是，近期，区域三轮核酸检测后，对一次也没有进行核酸检测的人员，“北京健康宝”将进行弹窗提示。

“北京健康宝”弹窗如何解除？

按照各类情形，被弹窗人员可以依据相应防疫措施解除弹窗，比如对于14日内曾到访有本土感染者的县的京外人员，暂缓来（返）京，非必须不进（返）京，直至该县连续14天无新增本土感染者或转为低风险地区，或本人离开该县已满14天，重新申请获取健康宝“绿码”后可来（返）京。

对于14日内有陆路边境口岸所在县旅居史的在京人员，立即向所居住的社区报告，按要求履行隔离、核酸检测、健康监测等相应的防疫义务，履行完毕即可解除弹窗；自行做核酸检测无法解除弹窗，必须先向社区报告。

对于正处于入境隔离期间的在京人员，入境隔离期满后次日自动解除弹窗，隔离结束回社区需带好解除集中隔离证明、最后一次核酸检测阴性证明等证明材料。

对于与京内外风险地区、点位、人员等有时空关联，需要进行风险排查的人员，若本人在京外，暂缓来（返）京直至14日内无涉疫风险地区旅居史和排除疫情关联风险后重新申请获取“绿码”后来（返）京；若本人在京内，立即向所居住的社区报告，填写核验行程申请表，相关部门进行风险排查，根据核验结果采取措施，确未发现风险因素后解除弹窗。

对于未在规定时间完成核酸检测的人员，立即完成核酸检测，“北京健康宝”查询到阴性报告后自动解除弹窗；如未自动解除，联系检测机构及时上传结果。

一些特殊情形如何查验核酸检测结果？

根据北京市最新发布，“五一”期间，北京市民群众进入全市各类公共场所，包括郊区的景区、酒店、民宿等，须持48小时内核酸检测阴性证明；“五一”假期后，全市上班上学人员须持48小时内核酸检测阴性证明，方可返岗工作、返校学习；自5月5日起，进入各类公共场所、乘坐公共交通工具等，均须持有7日内核酸检测阴性证明。有特定防疫要求的，组织管理方可缩短核酸检测时间要求。

为防止形成人流的聚集，坚持保安全和保畅通并重，从实际出发，对于乘坐公交、地铁等公共交通工具的情形，暂不组织查验核酸检测阴性证明，未按要求进行核酸检测造成疫情传播风险的，由个人承担法律责任。

对于老人小孩没带手机或不会使用智能手机的情形，可以在“北京健康宝”的“核酸疫苗服务查询”中选择“他人核酸检测结果代查”功能。该功能需进行认证，输入被代查人的姓名和身份证号，并进行人脸识别。人脸识别通过后即可获得被代查人核酸检测结果；如果人脸识别失败，给孩子或老人拍照也可看到结果。