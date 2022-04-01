关注抑郁症 这些真相你需要了解

今天，我们来说说抑郁症。也许大家觉得对它并不陌生，但其实要了解的还有很多。有人认为，抑郁症不是病，而是娇气、矫情、抗压能力差的表现，无需治疗。真的是这样吗？

“抑郁症是情感障碍的一种类型，是以情感低落为主要临床表现的一组疾病的总称，是由多种原因引起的以显著和持久的抑郁症状群为主要临床特征的一类心境障碍。”哈尔滨市第一专科医院五疗科主任蔡英杰在接受人民网记者采访时介绍，抑郁症患者主要表现为心情郁闷，丧失兴趣或享受感，产生负罪感，或自尊心不足，睡眠和食欲紊乱，身体疲倦，注意力不易集中等。抑郁症可能发生在各类人群中，工作压力大、精神高度紧张的人士以及老年人、特殊生理期（产后、更年期）的女性等，都是抑郁症的高危人群。

“抑郁症是一种常见的疾病，但公众对它仍然存在一些误解。”蔡英杰表示，正是错误的观念，导致很多抑郁症患者不能被及时发现和治疗。以下这些误区，请一定要避免。

误区一：抑郁症是情绪问题，可以自己调节

抑郁症是一种疾病，不是情绪问题，不是单纯的“心情不好”。抑郁症需要用医学手段进行干预治疗，不能通过自我调节解决。

误区二：治疗抑郁症要服用多种药物，危害健康

抑郁症会伴有其他精神症状，患者在治疗时需要服用药物。目前，新型抗抑郁药物的不良反应有明显改善，患者长期服药耐受性、依从性都比较好。另外，抑郁症的治疗不单纯只用抗抑郁药物。

误区三：遭遇不幸才会得抑郁症

并不是只有遭遇不幸的人才会患抑郁症。抑郁症是一种类似于感冒的疾病。简单说，抑郁症就是大脑生病了。事实上，即使性格开朗外向、生活顺利的人，同样也可能患上抑郁症。

对于抑郁症的预防，蔡英杰建议，抑郁症的高危人群要主动寻求心理干预，可前往心理咨询机构进行心理疏导，及时的心理干预能降低发生抑郁症的风险；学会换位思考，面对困难时换个角度思考问题；积极社交，避免自我封闭。（视频制作：实习生李佳悦）