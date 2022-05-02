北京目前共有中高风险地区“28+7”

北京市疾病预防控制中心副主任、全国新型冠状病毒肺炎专家组成员庞星火通报，截至2022年4月30日24时，朝阳区双井街道广和南里二条近14天累计报告6例本土确诊病例。经市疾控中心评估，按照《北京市新冠肺炎疫情风险分级标准》，本市即日起将朝阳区双井街道广和南里二条由中风险地区升级为高风险地区。

截至2022年4月30日24时，朝阳区豆各庄乡朝丰家园社区、通州区于家务回族乡西里社区近14天各累计报告2例本土确诊病例；朝阳区十八里店乡吕家营村，房山区窦店镇芦村，通州区新华街道盛业家园社区、中仓街道新华园社区近14天各累计报告3例本土确诊病例，经市疾控中心评估，按照《北京市新冠肺炎疫情风险分级标准》，本市即日起将朝阳区豆各庄乡朝丰家园社区、十八里店乡吕家营村，房山区窦店镇芦村，通州区于家务回族乡西里社区、新华街道盛业家园社区、中仓街道新华园社区由低风险地区升级为中风险地区。

截至目前，全市共有高风险地区7个，为朝阳区潘家园街道松榆里社区、潘家园街道松榆西里社区、十八里店乡周家庄中路19号院、高碑店乡方家园社区、双井街道广和南里二条，房山区窦店镇于庄村、窦店镇燕都世界名园社区。

本市目前有中风险地区28个，为朝阳区潘家园街道松榆东里社区、垡头街道垡头西里社区、三间房乡艺水芳园社区、南磨房乡南新园社区、十八里店乡弘善家园、十八里店乡周家庄中路20号院、垡头街道垡头西里三区、潘家园街道武圣东里、南磨房乡双龙南里、八里庄街道红庙北里社区、双井街道黄木厂社区、孙河乡康营家园三社区、劲松街道农光东里社区、建外街道北郎东社区、小红门乡鸿博家园第一社区、豆各庄乡朝丰家园社区、十八里店乡吕家营村，房山区窦店镇田家园村、窦店镇小高舍村、窦店镇瓦窑头村、长阳镇加州水郡东区社区金桥国际公寓、琉璃河镇兴礼村、窦店镇一街村、窦店镇芦村，通州区通运街道通胡大街78号、于家务回族乡西里社区、新华街道盛业家园社区、中仓街道新华园社区。全市其他地区均为低风险地区。