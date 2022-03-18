全国爱肝日：这些身体“信号”是肝脏发出的求救

3月18日是全国爱肝日。肝脏是内脏之重器，代谢之枢纽，是人体的“化工厂”，承担着合成与代谢的重要功能，对于免疫防御、凝血等也十分重要。

解放军总医院第五医学中心肝病医学部肝病科副主任、主任医师游绍莉介绍，肝脏在人体解剖学中属于消化系统，所以当肝脏出现疾病时，主要是以消化系统的症状为主要表现。当肝炎明显时，表现为消化不良、食欲不振、恶心、厌油、乏力，甚至出现皮肤、巩膜的黄染及尿黄。另外，一些慢性晚期肝病，如失代偿期肝硬化患者会出现腹水、消化道出血、肝性脑病等。

“肝脏是‘沉默’的器官，由于肝脏内部没有神经分布，轻度或早期的肝脏疾病往往没有任何症状发生，患者不会感觉到肝区的疼痛。”游绍莉提示，慢性肝病患者一定要定期复查，不能等有症状后再就医，早期发现、早期治疗是肝病的防治策略。

那么，如何预防肝脏疾病呢？游绍莉表示，肝脏疾病高达百余种，其中常见的是乙型病毒性肝炎、酒精性肝病、脂肪肝和药物性肝炎。

对于乙型肝炎病毒感染的预防，最有效的办法是进行乙型肝炎疫苗注射。接种疫苗后，有抗体应答者的保护效果一般可持续达30年之久。

酒精性肝病是由于长期大量饮酒导致的肝脏疾病，防治的重要措施是禁酒。酒精性肝病初期通常表现为脂肪肝，进而可发展成酒精性肝炎、肝纤维化和肝硬化。严重酗酒可诱发广泛肝细胞坏死，甚至引起肝功能衰竭。

脂肪肝是指由于各种原因引起的肝细胞内脂肪堆积过多的病变，最常见的病因是肥胖，最有效的预防手段是“迈开腿，管住嘴”。一般而言，脂肪肝属可逆性疾病，早期诊断并及时治疗可恢复正常。

药物性肝炎指人体服用的药物、膳食、中草药等引起的肝损伤。预防的关键在于不要滥用药物，包括减肥、美容、养生药物等，要在医师指导下用药，发现不适及时就诊，停止可疑肝损伤药物；不要过量用药，有些患者服用药物效果不明显，就自行加大药物剂量，这样容易导致肝损伤；服用中药也需加强药物不良反应的监测，在专业医生指导下用药。（实习生李佳悦对本亦有贡献）

（协助拍摄：耿枫 郭阳虎 苗议丹 谷雨）

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