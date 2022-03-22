世界水日：科学饮水 不只“8杯水”那么简单

3月22日是世界水日。如果要说一个最简单的养生法，那就是科学饮水。喝水时间、量多量少都会对健康产生影响。

“人体体重约2/3是由水构成。”重庆医科大学附属第二医院临床营养科主治医师周勤介绍，水不仅是人体物质代谢的载体，还有维持体液正常渗透压及电解质平衡、调节体温、润滑等作用。人体失水量占体重的1%~2%时，便会出现口干、皮肤干燥、食欲减退等脱水症状。如未及时补充水分，情况将持续恶化，一旦人体失水量超过体重的15%时，各器官就会停止工作，最终导致死亡。

人每天需要摄入水补充尿液、汗液、呼吸和粪便排出的水分，保持身体的平衡。周勤医生表示，日常饮水应少量多次，足量饮水，成年人一般每天饮水1500～1700毫升，约200毫升的杯子8杯左右。还要注意高温和运动条件下所需补充的水分与正常情况有所不同。大量出汗需要补水，根据出汗多少决定补水量，不一定要等到口渴才喝水，有条件应立即补水。夏季参加大运动量活动前，可提前适量补水。运动中大量出汗时，以及运动后都需要及时补水。长时间耐力运动，可以补充含有糖和电解质的饮料。另外，日常可注意观察尿液的颜色，如尿液呈浅黄色，则说明水分充足；如尿液呈深黄色，则提示存在脱水的问题了。

“早晨起床时喝一杯水可以降低血液粘稠度，促进代谢废物更顺利的排出，让身体快速恢复良好的水和状态。”周勤医生提示，要注意饮水卫生，不干净的水源可能含有危害人体健康的微生物及化学物质，饮用会导致疾病的发生。另外，饮水应首选白开水，少喝或不喝含糖饮料。

（视频制作：实习生宋鸣钰）

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