世界睡眠日：权威专家教你四招获得好睡眠

3月21日是世界睡眠日。人类生命中1/3的时间是在睡眠中度过，良好的睡眠是人体机能的“加油站”。若长期睡眠不好，人体就会产生一系列的躯体症状和精神疾患。

哈尔滨市第一专科医院精神科主任医师范勤毅介绍，长期睡眠不好会对人体造成多种影响，导致注意力不集中、记忆力下降等，影响工作和学习效率；会使机体免疫功能下降，导致心脑血管疾病的发生；还会对情绪造成影响，出现焦虑、抑郁、做事情兴趣感下降等。

“在现实生活中，很多人的睡眠都存在各种各样的问题。临床上通常将睡眠障碍分为失眠症、睡眠相关呼吸障碍、过度嗜睡障碍、昼夜节律睡眠障碍、异态睡眠、不安腿综合征等。”范勤毅医生说，失眠症是最常见的睡眠障碍。几乎每个人都曾有过失眠的经历，但并不是说失眠了，就是患上失眠症了。当失眠每周出现三次以上，引起的症状维持三个月以上，且一定影响到白天的生活时，才称之为失眠症。这部分人群一定要尽早就医。同时也不要因为一两次的失眠就给自己扣上失眠症的帽子，越是在意失眠，越容易引起精神紧张，这样更会导致晚上睡不好。

范勤毅医生表示，良好睡眠有以下标准：一是睡眠时间足量，睡眠时间因人而异，有些人可能睡6小时就能恢复体力，完成一天的活动，而有些人则可能需要8小时的睡眠才能从疲劳中恢复过来。二是睡眠应是连续的、稳定的，不能是一天24小时中拼凑起来的几个小时，夜间醒来的次数也不宜超过2次。三是睡醒后感觉神清气爽，精神饱满，如果醒来后感觉困倦、乏力、烦躁，出现不能集中精力、工作能力下降等情况，就说明没有睡好。

如何获得好睡眠？范勤毅医生建议，避免熬夜，保持固定的生物节律，每天在固定的时间上床休息，按时起床；睡前4~6个小时，避免喝浓茶、咖啡或含咖啡因的饮品；避免夜间运动、外出活动，睡前不要过度用脑等；上床后不要再看手机、听广播、看报纸等。