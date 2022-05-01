“五一”国际劳动节：上班族常见病防治攻略，请收藏！

今天是“五一”国际劳动节，这是一个属于劳动者的节日。随着社会的发展，越来越多的劳动者每天工作在“格子间”里，长时间坐在电脑前，而与此相关的疾病也变得越来越普遍。近日，人民网记者采访了中南大学湘雅三医院健康管理中心的健康管理医生李亚培，为您带来上班族常见病防治攻略。

脂肪肝

脂肪肝可分为酒精性脂肪肝和非酒精性脂肪肝两种。前者主要是过度饮酒导致，后者与肥胖、不良生活方式等息息相关。脂肪肝如未及时治疗，有可能发展成肝硬化，甚至肝癌。

医生建议：

1．管住嘴。均衡饮食，少吃油炸油煎、精制米面等高糖高脂食物，多吃优质蛋白、谷类、豆类、蔬菜水果；避免饮酒。

2．迈开腿。每周进行3~5次快走、爬山、游泳等中高强度运动，每次30~60分钟。

3．控制体重和腰围。体重指数控制在18.5~24kg/m2之间；男士腰围≤85cm，女士腰围≤80cm。

4．规律作息，避免熬夜。

5．谨慎服药，不滥用药物。

幽门螺杆菌感染

幽门螺杆菌是胃部疾病的主要致病菌，持续感染会引起胃黏膜组织损伤，是胃炎、胃溃疡甚至胃癌的主要“元凶”。此外，幽门螺杆菌的破坏力还体现在它的强传染性。

医生建议：

1．日常聚餐时，尽量使用公筷或者实行分餐制，餐具经常高温消毒，预防家庭内部传染。

2．注意口腔卫生，定期更换牙具；清理牙结石。

3．注意食物卫生，不喝生水，不吃生食。

4．定期做C13或C14呼气试验检查，发现有幽门螺杆菌感染应及时治疗。

颈椎病

颈椎病是颈椎间盘发生退行性改变，导致颈椎形态或结构发生改变，刺激或压迫到颈部神经、血管，引起颈肩、手臂等部位疼痛、麻木、头晕、头痛等症状。

医生建议：

1．保持正确的坐姿，上半身挺直，头部可略微向前，不能过度后仰或者前倾，保持颈椎的正常曲线。

2．看书、用电脑或手机时，最好有支架以抬高视线，少低头，多抬头。

3．注意保暖，避免颈椎受凉。

4．伏案工作时，避免久坐，每隔30分钟起身活动下颈部。

5．坚持运动，游泳、打羽毛球等运动有利于预防颈椎病。

失眠

失眠的主要表现为，入睡困难，睡眠持续障碍，睡眠质量下降，总睡眠时间减少（每日少于6小时)，伴有日间功能障碍等。睡眠质量差会产生多种负面影响，包括记忆力下降、注意力不集中、烦躁易怒、心慌、胸闷等。

医生建议：

1．睡前关闭电子产品，避免信息干扰。

2．睡觉时保持房间黑暗，夜间眼睛暴露于光线下会抑制褪黑素分泌，影响睡眠质量。

3．控制睡前饮食，避免睡前2小时进食过多，同时下午或睡前应避免摄入含咖啡因的食物或饮料，如奶茶、咖啡等。

4．规律作息，每日保证至少7小时睡眠的前提下，尽量在同一时间睡觉和起床。

5．加强日常锻炼，规律锻炼可促进睡眠。

（视频制作：实习生李佳悦）

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