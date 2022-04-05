今日清明：清明时节防病养生 这些问题要注意

今日我们迎来清明节气。“万物皆洁齐而清明，盖时当气清景明，万物皆显。”清明因此得名。清明时节，气候多变，且常阴雨绵绵，我们应该如何养生呢？

“清明养生需注意疏肝与祛湿。”河南中医药大学第一附属医院传统诊疗中心主任王庆波介绍，春季五行属木，人体五脏应肝。清明正是自然界万物复苏，树木生发、繁花似锦的时节，也是人体肝脏最容易郁堵和肝阳上亢的季节，故疏肝助生发是清明时节第一个养生要点。清明时节雨纷纷，自然界和人体此时都易遭遇缠绵的湿邪，祛湿是清明时节的第二个养生要点。

王庆波从衣、食、住、行四个方面为大家提出清明养生建议。

衣：及时增减，适当“春捂”

清明时节天气变化剧烈，要根据天气情况及时增减衣物。尤其是老年人和孩子，因昼夜温差大、又多户外活动，建议稍微多穿些衣服。

食：多食当季绿色食物和祛湿食物

清明时节，应多食当季绿色食物和有祛湿功效的食物。如芹菜、韭菜、莴笋、香椿、豆芽等当季绿色蔬菜；玫瑰花、槐花、菊花等花类均有很好的疏肝作用；赤小豆、山药、薏苡仁、茯苓等祛湿功效良好。另外，脾虚是湿邪来源之本，此时适当健脾也很重要，可多食大米粥、小米粥、鲤鱼、鲫鱼等。

住：避免潮湿环境，多晒太阳

尽量避免居住潮湿环境和淋雨，防止湿邪从外入侵。起居要顺应自然界的特点，清明时节应早睡早起，多与太阳亲密接触。

行：外出踏青，“动”宜适度

清明养生重点在养阳，关键是“动”，切忌闭门不出，更不可坐卧太久。人们应穿着宽松衣服多到空气清新的户外慢走、打拳、做操，吐故纳新。但是老年人春练不要太早，应在太阳升起后。外出踏青可使人心旷神怡，心情愉悦，肝气畅达，但要注意“动”宜适度。

王庆波表示，居家保健可每日按压双手大鱼际或拇指指腹35分钟，或艾灸水分穴、气海穴每日半小时。也可取茯苓、陈皮、芡实、大枣、玫瑰花、凌霄花等分，开水冲泡，每日频服。该双花茶可以健脾疏肝，适合清明时节日常饮用。（视频制作：实习生李佳悦）

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