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春季长高黄金期 营养科专家教你孩子长个“秘籍”

人民网记者 闫妍

2022年04月12日08:51 来源：人民网

春天是万物生长的季节，也是孩子成长的好时机。我们知道，植物经过施肥会长得快，那么，孩子的成长是不是也要“施点肥”才长得快呢？

“春季正是孩子长个儿的黄金时期。”重庆医科大学附属儿童医院临床营养科负责人孔粼介绍，春天气温逐渐回暖，人体新陈代谢逐渐加快。相关研究表明，春天人体的生长激素达到峰值，这对处于生长发育期的儿童来说，是长高的好机会。孩子的身高约70%由遗传因素决定，30%受后天的营养、运动、睡眠、内分泌等因素影响。其中，营养的摄入的确是不可忽略的部分。

孔粼表示，0~6月龄的儿童尽量母乳喂养，并注意补充维生素D，当母乳不足时及时补充配方奶。7~24月龄的儿童，可以继续母乳喂养，但母乳或奶类不足时，注意补钙，同时补充维生素D。2~5岁的学龄前儿童，饮食结构基本和成年人一致，但要注意把含钙丰富的奶类、含维生素丰富的水果作为加餐。4~5岁的儿童也可以增加坚果的摄入，从而促进身高更好的发育。

想要让孩子在健康的情况下尽可能长高，父母应该怎样做呢？孔粼表示，合理的营养有助于促进孩子快速增高，以下4种营养素与身高密切相关。钙，影响软骨内成骨和长骨延长。富含钙的食物包括奶或奶制品、大豆类及其制品、虾皮、芝麻酱等。锌，影响儿童食欲，直接影响骨细胞的分化和增值。在海产品、坚果等食物中锌含量比较丰富。维生素D，其缺乏会减少钙和磷的吸收，导致骨骼钙磷代谢异常。动物内脏、蛋黄、海产鱼等食物中含有维生素D。维生素A，能促进生长板软骨增殖分化、促进生长激素分泌。富含维生素A的食物有动物肝脏、奶及奶制品、深色蔬果等。

“不建议家长自行为儿童购买各类营养补充剂，可能适得其反。”孔粼建议，家长如怀疑儿童缺乏营养素，可带孩子到营养科门诊进行营养评估，由专业医生作出判断和处理。（视频制作：实习生李佳悦）

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(责编：郭思邈、高雷)


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