确认了！美国暴发马流感疫情

美国科罗拉多州多个部门30日确认，该州位于卡农城的土地管理局设施内暴发马流感疫情，截至29日已造成102匹临时圈养的野马死亡，初步调查显示病毒毒株为H3N8亚型。

本次马流感疫情于本月23日暴发，死亡的野马来自同一种群。这群野马在去年一次大规模山火后失去栖息地，随后由科罗拉多州土地管理局临时圈养。他们中约40%至60%出现发热、流鼻涕和咳嗽症状，设施中其他种群的马中约20%出现类似症状。

根据科罗拉多州多个部门联合提交的调查报告，在对马匹尸检中发现以严重肺水肿和出血为特征的肺炎。州政府正与美国农业部合作，对出现马流感疫情的设施采取隔离和消毒措施，并妥善处理死亡马匹。

科罗拉多州土地管理局表示，H3N8亚型流感病毒在野马和家马中并不罕见，此次马流感疫情与最近在美国多地暴发的禽流感无关。

马流感是一种高传染性呼吸道疾病，可导致马身体虚弱甚至死亡。