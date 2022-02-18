“中医真神奇” 针灸推拿成冬奥村“明星项目”

“好多了，中医真神奇！”美属萨摩亚钢架雪车运动员内森·克伦普顿在延庆冬奥村综合诊所接受针灸治疗后，他惊喜地发觉腰背不疼了，酸胀的右腿也轻松了很多。这是内森·克伦普顿第三次来诊所接受中医治疗，他对中国中医科学院望京医院针灸脑病科主治医师陈东晓的医术连连赞叹。

延庆冬奥村综合诊所设置了多个科室，其中中医诊疗服务包括中医科和康复理疗科。来自中国中医科学院望京医院等医院的医疗队员，在这里为运动员提供针灸、推拿、正骨、手指点穴等独具中医特色的诊疗服务，针灸和推拿成为最受运动员欢迎的项目。

“传统中医非药物疗法是在运动员治疗康复受到诸多限制的前提下，安全、快速恢复体能和改善症状的有效手段。”中国中医科学院望京医院冬奥会和冬残奥会医疗保障队领队王毅表示，在每日的治疗预约中，中医科和康复理疗科的预约率和复诊率都居各科室前列。很多运动员来体验针灸、推拿等中医疗法后，便成了这些科室的“常客”。

有人认为，中医疗法在治疗创伤中起效慢、疗程长。事实上，应对急性损伤，中医疗法大有可为。“延庆赛区主要承担雪车雪橇和高山滑雪比赛项目，这些项目发生损伤的几率相比其他项目更高。”中国中医科学院望京医院特色诊疗中心主治医师司江涛说，很多运动员结束全天训练后，会到中医科和康复理疗科“打卡”，医疗队员通过针灸、推拿等中医疗法为他们治疗，不仅帮助运动员排掉身体里的堆积乳酸，缓解肌肉疲劳，还能活血化瘀、有效缓解疼痛和疲劳症状，进而帮助运动员将自身运动状态调节到最佳。

激烈的竞技比赛除了对运动员的技术、战术和体能提出极高的要求，也给运动员心理素质和心理调控能力带来极大考验。“在医疗服务中，运动员的‘情志内伤’也不可忽视，如焦虑、抑郁等都很常见。我们采用针灸、推拿、手指点穴等中医疗法，帮助运动员缓解压力，调整睡眠，使他们的身心调整至良好的状态。”中国中医科学院望京医院心血管内科主治医师武婧说。

随着冬奥会赛事的进行，中医疗法已悄然融入运动员们的生活。每天安排得满满当当的中医诊疗预约表，记录了中医已被越来越多人认可，记录了中医走向世界的自信与担当……