世界自闭症日：家长必看！这些自闭症“信号”别忽视

有这样一群儿童，他们被称为“星星的孩子”。他们目光澄亮，却对人视而不见；听觉灵敏，却对父母的呼唤充耳不闻；发声正常，却不与他人交流……他们，只是一群普通的孩子，却被自闭症夺去了光芒与色彩。

4月2日是世界自闭症日。自闭症，也称孤独症，到目前为止病因不明，致残率极高且无法治愈。

“自闭症是一组发生在儿童早期的广泛性发育障碍。罹患自闭症的儿童主要表现为社会交往和社交交流障碍，以及兴趣狭窄和刻板重复的行为模式。”哈尔滨市第一专科医院精神科主任医师张延承表示，作为一种精神障碍疾病，现代医学认为，自闭症是由多种因素导致，常与遗传等因素有关。胎儿大脑发育关键期接触有害环境，也可能是导致发病的原因或增加疾病发生的可能性。

“自闭症症状一般在儿童1.5~2岁时逐渐显现，家长容易发现的早期症状是语言障碍。”张延承提示，孩子在婴幼儿期如果出现以下现象，要及时就医。

回避目光接触，对他人的呼唤及逗弄缺少兴趣和反应；没有期待被抱起的姿势或抱起时身体僵硬、不愿与人贴近，缺少社交性微笑，不观察和模仿他人的简单动作。

对主要抚养者缺乏依恋，对陌生人缺少应有的恐惧，缺乏与同龄儿童交往和玩耍的兴趣，交往方式和技巧也存在问题。

“如果家长能尽早发现自闭症儿童的不同之处，就能争取到非常宝贵的就诊、早期干预的机会，可明显改善自闭症患儿的结局。”张延承说。

目前，自闭症治疗的方法有应用行为分析法、结构化教育、人际关系发展干预、地板时光、关键行为训练技术、早期丹佛干预模式等。张延承表示，不同患儿需根据具体情况制定方案，建议家长选择正规康复机构，使用科学的干预方法。

同时，患自闭症的儿童需要家长更多呵护。张延承说，在看护小月龄的婴儿时，建议父母亲自养育婴儿，增加与婴儿的亲子交流；随着婴儿月龄增加，要逐步培养其规律的进食、睡眠等生活习惯，多与婴儿玩看镜子、藏猫猫、寻找声音来源等亲子游戏，帮助婴儿识别他人的不同表情；对于幼儿，要给予其探索环境、表达愿望和情绪的机会，引导、鼓励孩子玩一些功能性游戏，做简单的家务活。（视频制作：实习生李佳悦）

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