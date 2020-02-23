外出回家鞋底会带病毒吗?开车外出咋防护?

编者按：疫情期间，戴口罩、勤洗手成了大家的生活习惯，但随着上班潮的到来，上班族们有了许多疑问，每日外出头发会带病毒吗？每次外出回来要洗头吗？鞋底会带病毒昵？来听听疾控专家怎么说。

中国疾控中心研究员冯录召表示，一般情况下，公众外出回家之后不需要特意洗头或消毒。目前研究显示，病毒对外部环境中的如紫外线和热比较敏感。在室外，头发粘到高浓度同时有活病毒的飞沫可能性非常低，保持头发日常清洁即可。

外出回家衣服会带病毒吗？酒精能直接喷洒消毒吗？冯录召认为，病毒通过污染衣物来感染人的几率是极低的。如果不是去过特定的场所，如去医院探视过病人或接触过可疑症状的人，不需要对衣服进行专门消毒。

另外酒精对普通衣物没有腐蚀作用，但是酒精是甲类的易燃物品，如果喷洒在衣物上，遇到明火、高温或静电都可能起火。建议不要将酒精喷洒在衣服上。

成都疾控中心也表示，一般情况下外套不需要消毒，回家以后可以将外套挂在门口或阳台通风处，有条件的可在阳光下晾晒。日常生活中不需要对外套进行消毒处理。

如果外套可能被污染，比如到医院去看病或探视病人，或接触了有可疑症状的人，需要对外套进行清洁消毒处理。如果衣服耐高温，可以放入洗衣机用56℃以上的热水清洗30分钟以上，有烘干机的家庭，洗衣机清洗后把温度调到80度以上烘干。如果衣服面料不耐高温，可选择市售除菌洗衣液来清洗衣物。

外出回家，鞋底会带病毒吗也是公众比较关心的问题，成都疾控中心表示，日常鞋底不需要消毒，飞沫沉降后，鞋底沾染到病毒的机会很小，量也很少。除非明确有污染，日常不需要对鞋底消毒，在家门口换鞋即可。

疫情期间，对手机应定期消毒。方法是关闭手机电源后，用75%医用酒精棉球或消毒湿巾擦拭手机全部表面，晾干即可。

钥匙暴露机会较小，有污迹时可用清水擦拭干净，必要时可用消毒湿巾或75%医用酒精擦拭消毒。

对需要选择公共交通作为通勤工具的上班族来说，如何保证身体安全也是他们最关注的问题，海南省疾控中心主任医师金玉明表示，首先一定要佩戴口罩、手套，建议佩戴医用外科口罩（或其他更高级别的口罩），结束时及时弃用。有条件的可选择佩戴手套，一次性使用手套不可重复使用，其他重复使用手套需注意清洗消毒，可流通蒸汽或煮沸消毒30min，或先用500mg/L的含氯消毒液浸泡30min，然后常规清洗即可。其次要注意手卫生。可选用有效的含醇速干手消毒剂，特殊条件下，也可使用含氯或过氧化氢手消毒剂；有肉眼可见污染物时应使用洗手液在流动水下洗手，然后消毒。再次是要注意保持距离。乘坐公共交通工具时，相互之间尽量保持一定距离。最后还要积极配合工作人员。日常情况下，听从公共交通工作人员的安排，做好个人防护。当有疑似或确诊病例出现时，听从工作人员的指令，及时自我隔离，听从安排进行排查检测，不可私自离开。

开车外出时该如何防护呢？冯录召表示，要做好通风换气，通风时还要注意保暖，不要因为温差较大引起感冒。此外还要做好以下几点：

车里应常备口罩、手消毒剂、或消毒纸巾等防护和消毒用品，从公共场所返回车内，要及时进行手部消毒；

如果有可疑症状患者，搭乘私家车时要及时开窗通风，对可疑症状的人接触的物品表面，例如车门把手、座椅、方向盘等进行消毒；

如果有疑似或者确诊患者搭乘过，在专业人员的指导下及时做好私家车内部，包括物体表面、空调系统的消毒，其他同乘者按照有关规定接受隔离医学观察；

出租车每日在出行载客前，要对车内进行清洁和消毒；车内应配备口罩、消毒湿巾等防护和消毒用品；司机应该增加对车门把手、方向盘、车内扶手等重点部位的清洗、消毒频次，同时做好手部卫生；

尽量关闭车内空调，司机全程佩戴口罩，同时提醒乘客佩戴口罩，减少交流；

司乘人员打喷嚏要用纸巾遮住口鼻。（人民健康网综合自国务院联防联控机制发布会、人民网海南频道、成都疾控中心）

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