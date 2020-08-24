热词：滚动　健康中国人　改善医疗服务　健康中国　健康有方　妇幼　食品　酒业　茶业　直播助农　健康315
人民网>>人民健康网

世卫组织和儿基会建议：12岁及以上青少年佩戴口罩

2020年08月24日08:53 来源：中国妇女报

　　新华社日内瓦8月22日电 为防控新冠疫情，世界卫生组织和联合国儿童基金会日前联合发布未成年人佩戴口罩指南。指南建议，凡是要求成人佩戴口罩的地方，12岁及以上青少年也应佩戴口罩，但6岁至11岁儿童可根据条件决定是否佩戴口罩。

　　指南建议，在无法保证保持1米社交距离以及身处新冠病毒广泛传播区域时，12岁及以上青少年应该佩戴口罩。6岁至11岁儿童是否佩戴口罩应考虑多重因素，如所在区域病毒传播强度、儿童正确佩戴口罩的能力、佩戴口罩对儿童学习和身心发展的影响以及儿童与高风险人群有接触或身处学校等特定环境。

　　指南认为，基于安全和儿童整体利益考虑，不应要求5岁以下儿童佩戴口罩。5岁以下儿童如果佩戴口罩，应由成人在身边监护。

　　指南强调，无论属于哪个年龄段，只要孩子有发育障碍、残疾或其他健康状况，都不应该被强制佩戴口罩。此外，儿童在运动或参加体育活动时不应佩戴口罩，以免影响呼吸，但同时建议应注意保持与他人的距离、限制共同活动的人数以及提供手清洁设施等。

　　指南建议，身体健康的未成年人可选择佩戴尺寸合适的非医用口罩，且能够充分遮住口、鼻和下巴等部位。在佩戴口罩前，应使用含酒精的免洗洗手液或用肥皂在流动水下认真洗手。

(责编：许心怡、崔元苑)


推荐阅读

致敬医师：用生命守护生命 为健康中国聚力   没有全民健康，就没有全面小康。我国1200多万卫生健康工作者是全民健康的“守护人”，是战胜疫情的重要保障，是推动健康中国的主力军。 【详细】

冰箱塞得满满的，哪些菌最“嗨”？消毒应该这样做！   冰箱是人们日常生活必需品和“好伙伴”，默默奉献自己的“温度”让进入箱体内的食物“ 保持青春活力”。然而，很多朋友却忽视了冰箱内部的物品摆放，也不注重给它经常“洗洗澡”，长此以往，很有可能会导致食源性致病菌污染，甚至会惹祸上身呦！ 【详细】


相关新闻

精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65363613/14

邮箱：health@people.cn