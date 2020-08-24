世卫组织和儿基会建议：12岁及以上青少年佩戴口罩

新华社日内瓦8月22日电 为防控新冠疫情，世界卫生组织和联合国儿童基金会日前联合发布未成年人佩戴口罩指南。指南建议，凡是要求成人佩戴口罩的地方，12岁及以上青少年也应佩戴口罩，但6岁至11岁儿童可根据条件决定是否佩戴口罩。

指南建议，在无法保证保持1米社交距离以及身处新冠病毒广泛传播区域时，12岁及以上青少年应该佩戴口罩。6岁至11岁儿童是否佩戴口罩应考虑多重因素，如所在区域病毒传播强度、儿童正确佩戴口罩的能力、佩戴口罩对儿童学习和身心发展的影响以及儿童与高风险人群有接触或身处学校等特定环境。

指南认为，基于安全和儿童整体利益考虑，不应要求5岁以下儿童佩戴口罩。5岁以下儿童如果佩戴口罩，应由成人在身边监护。

指南强调，无论属于哪个年龄段，只要孩子有发育障碍、残疾或其他健康状况，都不应该被强制佩戴口罩。此外，儿童在运动或参加体育活动时不应佩戴口罩，以免影响呼吸，但同时建议应注意保持与他人的距离、限制共同活动的人数以及提供手清洁设施等。

指南建议，身体健康的未成年人可选择佩戴尺寸合适的非医用口罩，且能够充分遮住口、鼻和下巴等部位。在佩戴口罩前，应使用含酒精的免洗洗手液或用肥皂在流动水下认真洗手。