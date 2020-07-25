昨起，《呼吸道传染病疫情防控消毒技术规范 第3部分：学校》《呼吸道传染病疫情防控消毒技术规范 第4部分：公共场所》《室内物体表面新型冠状病毒样本采集技术规范》等7项北京市地方标准，在市市场监管局网站上公开征求意见。

依据征求意见稿，公园座椅和休闲锻炼设施，每日消毒不少于2次；餐厅餐具必须“一用一消毒”，食具消毒柜要达“二星级”标准，不得用保洁柜代替消毒柜进行消毒；学校公用教室在每批学生教学活动结束后，通风消毒后，另一批学生方可进入。

不得用保洁柜代替消毒柜

规范征求意见稿提出，公共场所应根据场所类型、消毒面积大小配置充足消毒操作人员。消毒操作人员应经培训合格后方可指导、带领保洁等人员开展消毒工作。预防性消毒应在公共场所营业结束后或无人状态下进行。

以影剧院为例，织物类皮革类沙发、座椅表面，要用消毒液进行擦拭消毒，每日消毒不少于2次。物体表面消毒后，可用生活饮用水将残留消毒剂去除。3D眼镜要用75%酒精进行擦拭消毒，“一场一消毒”。公园内的硬质座椅、桌台面和休闲锻炼设施，要用消毒液擦拭，每日消毒不少于2次，物体表面消毒后可用生活饮用水将残留消毒剂去除。

地铁、公交等车厢，门、拉手、扶手、硬质座椅等表面，要用消毒液擦拭消毒，每日消毒不少于1次。车站、机场的售票窗口台面、自动售票机按键、登机牌自助打印机按键以及进出站闸口栏杆、安检设备等，每日消毒不少于2次。

客房中的毛巾、床上用品等，可用阳光直接曝晒、煮沸或蒸汽消毒、消毒液浸泡等方式进行消毒。曝晒不少于6小时，消毒液浸泡消毒后要用生活饮用水将残留消毒剂冲净。电话机、吹风机等小面积物品表面要用75%酒精擦拭消毒。

餐厅的餐具、炊具、水具、刀具等，要“一用一消毒”。如果使用消毒柜对食具进行消毒，必须使用符合二星级要求的食具消毒柜。保洁柜无消毒作用，不得用保洁柜代替消毒柜。

公用教室消毒后才能再进学生

学校教室、图书馆、会议室、食堂等不同环境的消毒方法都进行了具体规定。学校环境日常应以清洁卫生为主，预防性消毒为辅，应避免过度消毒。预防性消毒措施应与学生作息时间相适应，不影响正常教学秩序。学校应设置专人负责。学校应妥善保存消毒剂，并明确标示，避免学生误食或对学生造成灼伤等伤害。一旦发现发热人员，应对患者采取有效的隔离控制措施并报告。隔离发热病例的房间，其室内环境、物品应便于实施随时消毒与终末消毒。同时对其可能污染的教室、宿舍等环境进行消毒。

教室书桌、阅览室书桌、实验室台面等普通物体表面，采用湿式清扫方式擦拭，每日不少于一次。同时，采用湿式清扫方式擦拭门把手、水龙头、楼梯扶手、宿舍床围栏等学生手经常接触的物体表面，每日不少于一次。微生物实验室、厕所等特殊场所的卫生用具应有标记，不得混用。

公用教室在每批学生教学活动结束后，应及时通风，并对表面进行消毒，消毒工作结束后，方可开始另一批学生进入。

市场消毒避免喷洒食物表面

征求意见稿要求，农贸市场在进行消毒时，不应将消毒剂直接喷洒食物物体表面。农贸市场优先选择二氧化氯消毒剂、含氯消毒剂进行消毒。

在对销售区室内空气进行消毒时，优先开窗自然通风，也可采用机械排风，每日开窗通风不少于3次，每次不少于30分钟。摊位台面、地面，砧板、刀、挂钩、计量器具、盛放容器，运输工具、公平秤等进行消毒时，要用不同浓度的消毒剂喷洒、擦拭，每日消毒均不少于1次。摊位台面消毒后，还要用清水擦拭去除残留消毒剂。一旦市场内出现呼吸道传染病病例时，应在疾病预防控制机构的指导下或者按照其提出的卫生要求，进行严格消毒处理。（记者 张楠）