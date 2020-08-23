在日常生活中，您过度消毒了吗？家中的消毒产品选对了吗？在国家卫健委举行的在线访谈节目中，中国疾控中心专家就“新冠肺炎疫情常态化防控形势下的环境卫生和消毒问题”答疑解惑。中国疾控中心环境所研究员张流波强调：“如果消毒产品在说明书上宣传有治疗功效，那一定不是消毒产品。”

哪些化学消毒剂最有效

消毒是控制传染病流行的重要手段，特别是在新冠肺炎疫情期间，做好消毒对于控制疫情作用明显。谈及消毒剂，人们最关心的是哪类化学消毒剂对新冠病毒最有效？

张流波表示，大家常用的消毒剂包括醇类消毒剂、酚类消毒剂与醛类消毒剂，还有一些氧化类消毒剂，如过氧化氢、过氧乙酸、二氧化氯、臭氧等，以及常见的含氯消毒剂、含碘消毒剂、含溴消毒剂、季铵盐类与胍类消毒剂……现在看来，所有这些消毒剂对新冠病毒均有效。“原因在于，新冠病毒是一个单股、长链RNA病毒且有包膜，这类病毒对化学消毒剂的抵抗力最低。”他解释说。

“虽然所有消毒剂均有效，但个别消毒剂效果要差一些。”张流波称，主要是一些胍类消毒剂，不推荐大家使用。家里常用消毒剂，如84消毒液、手消毒剂等消毒效果则非常好。但使用时要注意，不同消毒剂的使用对象有差别，如醇类、酒精类消毒剂，主要用于做手消毒以及小范围表面擦拭；84消毒液主要用做餐饮具消毒、家具表面消毒处理以及衣物消毒等。

科学使用避免过度消毒

“消毒一定要精准、科学，否则可能出现过度消毒或消毒不到位的情况。”张流波说，消毒是为切断传播途径，如果不能切断传播途径仍做消毒，就是过度消毒，这主要有几种表现形式。

不该消毒的做了消毒。如有人下雨天背着喷雾器消毒就完全没有必要，因为经雨水一冲，消毒剂就没了；消毒方式不恰当，如马路上用洒水车消毒，或者设立消毒通道对经过的人消毒……这些方式很难切断传播途径；消毒对象不当，如进出厂区时，往车轮上喷消毒剂，对于控制传染病基本没有效果；消毒剂选择不当，所有消毒剂对于新冠病毒均有效，但如果使用对环境与人体伤害较大的消毒剂，反而可能有害；如果用量过度，消毒剂使用剂量过高，可能对物品有损害，造成地板褪色、衣服掉色等。

在新冠肺炎疫情防控中，一定要避免过度消毒。这不仅浪费资源，还会造成虚假安全，并给环境、人与物品带来损害，甚至可能产生长久影响。张流波提醒公众：“关于消毒剂用量，按说明书使用即可，千万不要擅自提高用量；消毒频次主要以是否受到污染为准，在家一天消毒三五次是没有必要的。”

谨防部分药品改头换面

对于生活中消毒产品的选择，张流波建议，首先要选择合法有效的消毒产品，国产产品在说明书上一定有生产企业卫生许可证号；国外产品则一定在国外允许生产上市。同时，产品要经过备案，在有效期之内，且一定是没有虚假宣传。

“这一点很关键。”张流波说，“如果产品在说明书上宣传有疗效或者其他功效，一定不是消毒产品。目前，有个别企业钻空子，把一些本来按照药品管理的产品改头换面后，以消毒产品形式出现，要特别注意。”

应该选择有效的消毒产品。张流波举例说，如果在家使用手消毒剂，可选酒精类或季铵盐类；如果是做环境表面擦拭消毒，直接用消毒纸巾或含氯消毒剂、季铵盐类消毒剂即可满足需求。

他强调，消毒剂要注意使用与存放安全。如果家里有幼儿，要用过氧乙酸类消毒剂，同时要妥善存放消毒剂，小孩如不慎碰到，可能会损伤皮肤或产生其他更大健康风险；消毒剂使用不当可能有害，例如含氯消毒剂会导致金属生锈、大理石变斑驳等；还得考虑消毒剂的环境影响，有些消毒剂比较稳定，在环境中能半个月到一个月不分解，对环境与水体污染会比较大，要格外注意用量。（本报记者 吴佳佳）