天气逐渐转凉，经常晨练的糖友郑先生感觉双脚又麻又疼，特别是早、晚时间段严重，呈针刺样疼痛，手脚发凉也很明显，正常生活受到很大影响，于是来我科就诊。经诊断，郑先生患上了糖尿病足。

糖尿病足是糖尿病患者常常出现的并发症之一。患者平时除了监测血糖之外，糖尿病患者还应当坚持每天检查足部是否有损伤破溃，检查双足皮肤颜色是否正常，有无瘀斑等异常出现。除了上述之外，糖友平时还可以坚持每天采取中药足浴治疗。

下面简单介绍一副中药足浴方：艾叶30克、乳香15克、没药15克、当归20克、鸡血藤30克、桂枝10克、红花10克、延胡索10克。每日1剂，加水3000毫升，煮沸5分钟后放至水温39℃~40℃后使用。艾叶散寒止痛；乳香、没药、红花、当归活血祛瘀；鸡血藤活血通络；桂枝温通经脉；延胡索止痛。诸药合用共同发挥散寒止痛、活血通络作用。

要注意的是，糖友泡脚尤其要留心水温和时间，每次泡脚时间不要超过20分钟。每次泡完要认真地擦干脚趾缝。