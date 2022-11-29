国务院联防联控机制：封控管理要快封快解、应解尽解

人民网北京11月29日电 （记者乔业琼）今天，国务院联防联控机制召开新闻发布会，介绍落细落实防控措施，有效抓好疫情处置有关情况，并回答记者提问。

国家卫生健康委新闻发言人、宣传司副司长米锋表示，当前，各地正在抓实抓细做好疫情防控。要根据检测、流调结果做好风险研判，精准判定风险区域。封控管理要快封快解、应解尽解，减少因疫情给群众带来的不便。

米锋表示，要科学分类收治阳性感染者，妥善做好儿童、老年人和有基础性疾病患者的收治、照护，促进患者早日康复；要持续整治层层加码，对群众的合理诉求及时回应和解决；要加快推进新冠病毒疫苗接种，特别是老年人接种。希望老年朋友们积极、尽快完成疫苗接种，保护自身和家人健康。

会上，有记者提问，出台的防控措施目的是为了让疫情防控更加科学和精准，但是当前部分地方的感染者人数在不断增长。另外，很多网友反映，他们比以前被封控的频率更高了，应该如何看待这些现象？另外，如何去评估第九版防控方案和二十条优化防控措施对疫情防控的作用？

对此，国家疾控局监督一司司长程有全表示，当前全国疫情总体呈较快发展态势，疫情波及面广，部分地方出现了疫情规模性反弹的风险，一些地方面临抗疫三年以来最复杂、最严峻的形势。

程有全分析，其实近期群众反映的问题主要不是针对疫情防控本身，而是集中在防控措施简单化、层层加码、“一刀切”、忽视群众诉求等方面，有的地方随意扩大管控区域和人员范围、一封了之，有的封控后长时间不解封，有的地方未经批准、动不动就“静默”。当前，各地已经成立了整治层层加码工作专班，联防联控机制综合组每天都在进行调度，对于各地网民、人民群众反映的各种问题，进行积极有效的回应，并转交给有关地方给予推动解决。

程有全强调，二十条优化措施，每条措施都有充分的科学的依据和证据支撑，需要指出的是，不是有了二十条就不要第九版，应当坚持第九版，落实二十条，针对一些可能的风险环节，联防联控机制综合组专门制定了核酸检测、风险区划定及管控、居家隔离医学观察、居家健康监测等4个技术性文件，提出了防范应对措施，只要各地严格落实到位，就可以有效降低疫情风险。