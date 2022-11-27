新疆乌鲁木齐市有序恢复低风险区生活秩序

新华社乌鲁木齐11月26日电（记者马锴）26日上午,新疆乌鲁木齐市人民政府新闻办公室召开新闻发布会，乌鲁木齐市委常委、宣传部部长隋荣在会上通报，全市已实现社会面基本清零目标，自26日起分阶段有序恢复低风险区居民生活秩序。

隋荣介绍，经过近一段时间的集中攻坚，乌鲁木齐市已实现社会面基本清零目标。同时，全市仍有一定数量的高风险区，疫情传播风险依然存在，防控成果还需持续巩固。经乌鲁木齐市疫情防控工作指挥部研究决定，自26日起，分阶段有序恢复低风险区居民生活秩序。

隋荣介绍，在禁止进入高风险区的前提下，乌鲁木齐市将按照低风险区覆盖范围的增加，逐步扩大居民外出活动范围，有序增加复工经营类场所的类别，同时也将对不同风险等级的区域做好相应管理和服务。26日起，已经出户下楼在小区活动满3天的市民，即可在所在区（县）内的低风险区活动；可以出小区的个体工商户，商铺在本区（县）内的，允许恢复经营，暂不允许驾车出行。

隋荣介绍，高风险区连续5天内未发现新增感染者，降为低风险区，居民可以出户下楼在小区有序活动；3天内若无新增感染者，可出小区在本区（县）内低风险区域有序活动。对未发现新增感染者不满连续5天的高风险区，按照第九版防控方案严格执行“足不出户、上门服务”措施。

隋荣表示，乌鲁木齐市将继续坚决贯彻党中央关于疫情防控的决策部署，坚定不移贯彻“外防输入、内防反弹”总策略和“动态清零”总方针，严格按照第九版防控方案和二十条优化措施有关要求，依法科学精准做好疫情防控工作，该放的坚决放开、该管的严格管住，对违反传染病防治法等法律法规的严肃惩处、绝不姑息。