广东新增本土确诊病例1386例 新增本土无症状感染者7705例

据广东省卫健委网站消息，11月26日0-24时，全省新增本土确诊病例328例(广州146例，深圳51例，珠海3例，汕头2例，佛山37例，韶关4例，河源5例，惠州5例，中山8例，江门4例，阳江1例，湛江34例，茂名4例，肇庆20例，清远2例，云浮2例)；新增本土无症状感染者7705例(广州7266例，深圳32例，珠海3例，佛山192例，韶关14例，梅州10例，惠州9例，汕尾5例，东莞44例，中山70例，江门18例，阳江3例，湛江17例，肇庆2例，清远7例，潮州1例，揭阳12例)；另有1058例本土无症状感染者转确诊病例(广州1031例，珠海2例，东莞19例，湛江3例，肇庆3例)。全省新增境外输入确诊病例22例(广州12例，深圳9例，佛山1例)；新增境外输入无症状感染者28例(广州13例，深圳4例，珠海2例，佛山9例)；另有1例境外输入无症状感染者转确诊病例(珠海1例)。

全省新增出院964例(境外输入28例)，目前在院11356例(境外输入255例)；新增解除医学观察无症状感染者5387例(境外输入38例)，尚在医学观察无症状感染者95304例(境外输入212例)。

截至11月26日24时，全省累计报告新冠肺炎阳性感染者159101例(境外输入15042例)，其中确诊病例31556例(境外输入6312例)，无症状感染者127545例(境外输入8730例)。