国家卫健委：11月26日新增新冠肺炎本土确诊病例3648例、无症状感染者35858例

11月26日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例3709例。其中境外输入病例61例（广东23例，上海8例，福建8例，山东5例，重庆5例，四川4例，北京3例，内蒙古2例，江苏2例，陕西1例），含4例由无症状感染者转为确诊病例（福建2例，广东1例，重庆1例）；本土病例3648例（广东1386例，北京747例，重庆194例，山西189例，河南169例，黑龙江132例，四川117例，内蒙古104例，山东93例，云南83例，河北79例，浙江64例，陕西51例，辽宁46例，福建36例，贵州28例，湖南26例，江苏20例，新疆20例，上海11例，安徽10例，湖北8例，海南7例，青海7例，广西5例，甘肃5例，吉林4例，宁夏3例，西藏2例，天津1例，江西1例），含1334例由无症状感染者转为确诊病例（广东1058例，北京62例，重庆52例，山西35例，浙江31例，黑龙江25例，四川11例，云南10例，河南6例，湖南6例，陕西6例，内蒙古5例，甘肃5例，福建4例，山东4例，广西4例，青海4例，河北2例，辽宁2例，贵州2例）。新增死亡病例1例，为本土病例，在重庆；无新增疑似病例。

当日新增治愈出院病例2043例，其中境外输入病例57例，本土病例1986例（广东936例，重庆222例，北京216例，四川112例，内蒙古86例，河南83例，山西56例，云南55例，湖南49例，陕西34例，江苏32例，新疆14例，河北13例，贵州12例，辽宁10例，黑龙江10例，天津8例，山东8例，福建7例，青海7例，甘肃6例，浙江3例，湖北3例，上海2例，安徽1例，宁夏1例），解除医学观察的密切接触者178073人，重症病例较前一日减少1例。

境外输入现有确诊病例764例（无重症病例），无现有疑似病例。累计确诊病例27357例，累计治愈出院病例26593例，无死亡病例。

截至11月26日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例31410例（其中重症病例111例），累计治愈出院病例271159例，累计死亡病例5233例，累计报告确诊病例307802例，现有疑似病例2例。累计追踪到密切接触者11773650人，尚在医学观察的密切接触者1768321人。

31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者36082例，其中境外输入224例，本土35858例（重庆8667例，广东7705例，北京3560例，河北1545例，四川1512例，吉林1203例，青海1071例，山西1041例，新疆972例，陕西902例，山东810例，河南799例，湖北697例，甘肃689例，天津569例，辽宁546例，宁夏474例，内蒙古450例，黑龙江439例，云南415例，江苏397例，广西300例，安徽269例，湖南202例，浙江144例，上海119例，贵州114例，福建108例，江西92例，海南35例，西藏12例）。

当日解除医学观察的无症状感染者15490例，其中境外输入97例，本土15393例（广东5349例，湖南1752例，重庆1718例，内蒙古1411例，河南1039例，河北860例，新疆814例，北京763例，四川192例，山东191例，陕西148例，山西128例，云南120例，安徽110例，黑龙江104例，甘肃103例，湖北98例，江苏84例，天津65例，青海65例，宁夏62例，吉林48例，贵州36例，上海35例，辽宁30例，福建26例，江西20例，浙江9例，广西6例，海南5例，西藏2例）；当日转为确诊病例1338例（境外输入4例）；尚在医学观察的无症状感染者320219例（境外输入1593例）。

累计收到港澳台地区通报确诊病例8710653例。其中，香港特别行政区455433例（出院97988例，死亡10672例），澳门特别行政区797例（出院789例，死亡6例），台湾地区8254423例（出院13742例，死亡14210例）。