截至11月28日 12亿7283万人已完成新冠疫苗全程接种

人民网北京11月29日电 （记者乔业琼）今天，国务院联防联控机制召开新闻发布会，介绍落细落实防控措施，有效抓好疫情处置有关情况，并回答记者提问。

会上，国家疾控局卫生免疫司司长夏刚表示，当前疫情防控形势严峻复杂，疫苗接种在预防重症、死亡等方面仍具有良好的效果，老年人等脆弱人群，感染新冠病毒以后容易发展成重症、危重症甚至死亡，接种新冠疫苗的获益是最大的。

夏刚介绍，截至2022年11月28日，全国累计报告接种新冠病毒疫苗34亿4345.1万剂次，接种总人数达13亿463.1万，已完成全程接种的12亿7283万人，覆盖人数和全程接种人数分别占全国总人口的92.54%、90.28%，完成加强免疫接种8亿1117.6万人，其中包括序贯加强免疫接种的4722.7万人。60岁以上老年人接种的覆盖人数为2亿3940万人，完成全程接种2亿2816.5万人，覆盖人数和全程接种人数分别占老年人口的90.68%和86.42%，完成加强免疫接种1亿8151.1万人，其中80岁以上老年接种的覆盖人数为2742.6万，完成全程接种2356.3万人，覆盖人数和全程接种人数分别占80岁以上人口的76.6%、65.8%，完成加强免疫接种1445.6万人。截至目前，在已经接种的这34.43亿剂次中，吸入式腺病毒载体疫苗共接种了4.84万剂次。

夏刚表示，为进一步加快老年人的接种，国务院联防联控机制综合组印发了加强老年人新冠病毒疫苗接种工作方案，从健全机制、做好摸底、优化服务、细化宣传等方面做了部署和推进。下一步，将认真贯彻方案要求，指导各地周密组织部署，优化接种服务，做好新冠疫苗加强免疫和老年人的接种工作。也希望老年朋友们，特别是80岁以上的老年朋友们积极主动接种疫苗，为个人健康护航。