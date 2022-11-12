当前疫情防控的重点和难点在哪里？中疾控专家介绍

人民网北京11月12日电 （记者孙红丽）今日，国务院联防联控机制就优化调整疫情防控措施，全力抓好当前疫情防控处置工作举行新闻发布会。

对于目前疫情防控的重点难点，中国疾控中心传防处研究员王丽萍表示，当前，国际疫情形势错综复杂，对于防控的重点仍然还是人口密度比较大、人口集中的大城市的疫情防控，难点是这些措施怎么样落实好，把各项防控措施能够做实做细、落实到位，这是重点和难点。

对于怎样坚决果断控制疫情，王丽萍介绍，一是做好常态化监测预警，提升整个新冠疫情监测的敏感度，要进一步落实好“四早”，加强对于风险岗位从业人员、医疗机构等重点机构和重点人群的监测，切实做到风险人员的早发现和早管控。

二是要完善当地的应急处置体系，一旦发生本土疫情以后，措施要果断、快速。对于特大城市和重点城市，要更加突出精细、精准、高效，结合当地的实际情况，要加强防控指挥体系的建设，细化操作流程，做到分工明确、责任清晰、高效运转，这样就能够发现早、处置快，就能以最小的成本实现最大的防控效果。

三是要做好储备，第九版防控方案以及相关文件，要求各地做到核酸检测力量、流调力量、隔离资源以及对流动人员管理的“四个统筹”，只有有备才能做到无患。做好与城市规模相匹配的医疗救治能力的储备。

最后，要持续打造强大的社区治理防线，将城市治理的工作重心下移到城乡社区，提前掌握、动员区域党员、企事业单位干部力量，要提前做好疫情防控专业培训和应急演练，真正发生疫情以后，动用这些力量，能够更好、更快、更高效地处置，做好疫情防控。