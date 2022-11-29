国家疾控局：不得通过时空伴随扩大范围 造成大面积“误伤”

人民网北京11月29日电 （记者乔业琼）今天，国务院联防联控机制召开新闻发布会，介绍落细落实防控措施，有效抓好疫情处置有关情况，并回答记者提问。

会上，有记者提问，一些地方长期封控给群众的工作和生活带来了很大影响，也让群众产生了焦虑情绪。这种情况应该如何避免和加以纠偏？

对此，国家疾控局监督一司司长程有全表示，长期封控不仅极大影响人民群众的正常生产生活秩序，还容易造成焦虑情绪，引发生活困难，这种情况必须予以纠偏和避免。为此，各地要进一步加强高低风险区划分标准的培训，组织做好风险区域划定和管理，原则上高风险区一般以单元、楼栋为单位划定，不得随意扩大。

程有全说，在疫情传播风险不明确或存在广泛社区传播的情况下，可适度扩大高风险区域划定范围，但要及时通过核酸筛查和疫情研判，快封快解。对风险人员的判定要以现场流调为依据，不得通过时空伴随扩大范围，造成大面积的“误伤”，最大限度降低因疫情给群众带来的不便。对高风险区既要严格管控，做到“足不出户”，也要全力做好服务保障工作，满足群众基本生活和就医用药需求。同时，做好封控隔离人员的疏导，加大对老弱病残孕等特殊群体的关心帮助力度，解决好人民群众实际困难。