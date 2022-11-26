多措并举供应平价菜（高效统筹疫情防控和经济社会发展）

本报沈阳11月25日电 （记者胡婧怡）下午2点多，辽宁省沈阳市供销社的配送专车抵达浑南区五三街道嘉华社区应急保障供销菜点。社区工作人员将封控区居民购买的物资先挑选出来，然后穿上防护服送至各家门口。“供销菜点在疫情防控期间发挥着应急保供作用。”嘉华社区党总支书记胡涛说，“居民在家用手机选购物资，供销社的专车配送到社区，封控区居民所购商品由社区工作人员送货上门，其他居民可以自行到菜点提货。”

沈阳多措并举做好保供稳价工作。为做好封控区隔离人员服务保障工作，沈阳建立重点人员清单、疫情防控期间需求清单，强化生活物资供应，优化封控区终端配送，打通配送“最后一米”。沈阳市供销社设立4条保供服务专线，各签约保供企业和基地随时做好保供准备。

“通过线上预定、线下出动流动售卖车等方式，我们向全市封闭管理小区及周边居民供应平价蔬菜。”沈阳市供销社理事会副主任李雪说，截至11月25日，已经为封闭管理点位及周边小区配送米、面、菜、蛋等生活必需品10180单，共计93123斤。

沈阳组织生鲜连锁企业在线下销售终端设立“供销平价菜”销售专区，同时加大收储力度，满足广大市民日常需求，平抑市场价格。

“由沈阳市供销社搭建平台，我们与沈阳市及周边多家合作社建立‘直通车’，平价销售给市民。”沈阳广鑫顺生鲜连锁超市总经理刘广文说。

沈阳还组建“供销抗疫助农销售”微信群，即时发布农产品滞销及采购需求信息，解决本地农产品滞销和采购难问题。

《 人民日报 》（ 2022年11月26日 04 版）