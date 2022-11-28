持续开展拔点攻坚  巩固扩大趋稳向好态势

新华社重庆11月27日电 为深入贯彻习近平总书记重要指示，国务院副总理孙春兰21日至27日在重庆调研指导疫情防控工作。重庆这次疫情感染程度深、波及范围广，是近三年来全市遭遇的最大规模疫情，防控形势复杂严峻。连日来，在重庆市委领导下，各方面毫不动摇贯彻“三个坚定不移”，按照“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的要求，坚持第九版、落实二十条，因地制宜、科学精准开展防控工作，不断优化指挥调度，提高防控效率，刻不容缓、以快制快推动各项措施落地见效。坚持科学精准、深入细致完善检测、流调、隔离、风险区域管理和感染者收治等措施，推动“四应四尽”、日清日结，抓实用好防疫资源，努力阻断传播链条。高效统筹疫情防控和经济社会发展，做好保供保畅和城市核心功能运转，保障群众基本生活和就医用药需求。当前，重庆防控工作取得阶段性成效，疫情快速上升势头得到有效遏制，防控形势趋稳向好。

中共中央政治局委员、重庆市委书记陈敏尔出席有关活动。

孙春兰指出，当前重庆疫情防控处于关键时期，要根据检测、流调做好风险研判，科学精准分类指导，既要集中资源力量推进高风险区拔点攻坚，加强对疫情较重的街道（乡镇）、城中村、老旧小区的防控工作指导，打好“阵地战”、缩小“包围圈”，不断巩固扩大防控成效；又要加快疫情较轻地区社会面动态清零进度，落实第九版防控方案和二十条优化措施，尽快推动风险区域解封，扩大无疫小区覆盖面，让更多群众有获得感。管行业也要管防控，要压实“四方”责任，加强流动人员和重点场所管理，消除风险隐患，防止出现新的疫情暴发点。要全力做好医疗救治，科学分类收治，坚持规范化同质化治疗，做好儿童、老年人和有基础性疾病患者的收治、照护，促进患者早日康复。要及时回应和解决群众的合理诉求，加强人文关怀和心理疏导，严防疫情防控各环节的安全风险，维护疫情防控秩序。

《 人民日报 》（ 2022年11月28日 03 版）