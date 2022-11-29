高龄老人和肿瘤患者感染新冠后有必要去方舱医院吗？国家卫健委回应

人民网北京11月29日电 （记者乔业琼）今天，国务院联防联控机制召开新闻发布会，介绍落细落实防控措施，有效抓好疫情处置有关情况，并回答记者提问。

会上，有记者提问，有些高龄老人和肿瘤治疗期间的患者感染新冠病毒之后是否有必要拉到方舱医院？对他们应该开展怎样的照护和救治？

对此，国家卫生健康委医疗应急司司长郭燕红表示，高龄老人和肿瘤患者，特别是肿瘤治疗期的患者属于容易发生重症的高危人群，因此在医疗救治过程中要特别关注。

郭燕红说，对于高龄老人来讲，往往患有基础性疾病，有的基础性疾病还比较严重，有的老人会患有多种基础性疾病，一旦感染新冠病毒，一方面会导致一些基础病加重，也易成为重症。

“对于肿瘤治疗期的患者，因为手术或者放化疗，可以导致免疫力低下，因此也是发展为重症的高风险人群。肿瘤治疗期的患者，肿瘤治疗是不能中断的，这也是我们一再坚持的，基础性疾病和新冠肺炎一定要一同治疗的原则。”郭燕红说，所以在这种情况下，就必须要科学分类收治好这样的感染者，妥善做好医疗救治的安排，积极治疗基础病，保证患者的健康和安全。

郭燕红表示，“人命至重，有贵千金”，在医疗救治工作中，始终坚持“人民至上、生命至上”的理念，坚持以人为本的宗旨，妥善组织好高龄老人、肿瘤患者等重点人群的医疗工作，保证患者能够得到最佳的救治和照护，促进患者的早日康复。