中疾控专家谈紫外线、红外线消毒：要按规定开展卫生安全评价 否则存在安全隐患

人民网北京11月29日电 （记者乔业琼）今天，国务院联防联控机制召开新闻发布会，介绍落细落实防控措施，有效抓好疫情处置有关情况，并回答记者提问。

会上，有记者提问，近日有公众提出，说紫外线消毒杀菌率达到99%以上，对于消灭流感病毒0.3秒就可以了，用于降低新冠病毒传染致病性0.3秒时间就足够了。还有人提出家用红外线设备也有降低病毒传染致病性的作用。那么，紫外线、红外线的消毒效果到底怎么样，现场的消毒能不能使用相关设备？

对此，中国疾控中心环境所研究员沈瑾表示，紫外线是比较常用的物理消毒方式的一种，目前包括紫外线灯、紫外线水消毒器、紫外线空气消毒器、紫外线物表消毒器等等，主要适用于光滑的物体表面、空气和水体消毒。

沈瑾说，紫外线具有比较好的杀菌效果，但是穿透力比较差，所以它需要在适用的范围内去使用才能保证消毒效果。传统的紫外线灯一般情况下消毒作用时间要半个小时，当然这些年紫外线技术也有一些新的发展，有一些报道称，一些新的技术能够在短时间内达到消毒效果。但是目前还没有看到有系统的、权威的研究或者报道说0.3秒这么短的时间内就可以达到消毒。在现场消毒时，因为环境的温度不同，受污染程度不同，如果用这么短的消毒时间去做消毒，消毒效果是很难保证的。

“刚才提到红外线，红外线主要杀菌原理是热效应，这和温度、时间有很大关系，目前红外线消毒柜主要是用在耐热的餐具消毒上，我国除了“三新”外，所有的消毒产品都需要按照国家消毒产品相关的标准、法规等要求去完成卫生安全评价，并且要备案，然后才能够用在传染病防控当中。”沈瑾说。

沈瑾说，如果安装有紫外线或者红外线的家用设备，它是没有按照我国规定的消毒产品相关要求开展卫生安全评价，所以如果这一类设备直接用在传染病防控，还是存在比较大的安全隐患。