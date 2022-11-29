国家卫健委：从临床救治实践看 三类人群有新冠肺炎重症倾向

人民网北京11月29日电 （记者乔业琼）今天，国务院联防联控机制召开新闻发布会，介绍落细落实防控措施，有效抓好疫情处置有关情况，并回答记者提问。

国家卫生健康委医疗应急司司长郭燕红表示，从新冠肺炎临床医疗救治的实践来看，有重症倾向的包括几个方面人群：

第一，老年人。60岁以上的老年人是感染新冠病毒后引发重症的危险人群。而80岁以上的高龄老人更是重症的高危人群。因此，有老年人的家庭和养老机构就更应该防范感染的风险，发生疫情的时候，养老机构要采取有效措施，防范老年人被感染。同时，老年人也要做好戴口罩、勤洗手、常通风、不聚集这些行之有效的个人防护措施。

第二，有基础性疾病的患者。在临床当中，有基础病，特别是有心脑血管疾病、呼吸系统疾病、肿瘤、慢性肾功能不全等这些基础性疾病的人群，感染新冠病毒以后引发重症的风险更高。这提示在治疗新冠肺炎的同时，更应该注重基础性疾病的治疗。

第三，没有接种疫苗的人群。接种疫苗可以有效降低重症和死亡风险，建议没有禁忌症、符合接种条件的人群，特别是老年人，应当尽快接种新冠疫苗，符合加强接种条件的要尽快加强接种。

郭燕红表示，下一步，要加强定点医院的建设，特别是提升综合救治能力和多学科诊疗水平，提高重症救治的能力。