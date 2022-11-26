国产零食刮起“健康风”

民以食为天。随着生活水平不断提升，人们对健康愈发关注，不仅一日三餐要吃得好，正餐之外的休闲零食也要吃得健康。休闲零食是在人们闲暇、休息时所吃的食品，广义来看，坚果炒货、饼干糕点、糖果乳酪、膨化食品、卤味肉类、茶饮冲泡等等都属于这一品类。

当前，“轻饮食”“低糖饮食”“天然无添加”等新观念正影响着零食行业的风向。对此，一些国产品牌精准把握市场动态，通过技术研发和创新迭代，为消费者提供符合健康需求和饮食习惯的优质产品，力争在健康食品这条新赛道上抢占先机。

“健康化”已成大趋势

中国零食市场是一块大蛋糕。《2022年中国休闲零食行业研究报告》显示，近7年来中国休闲零食市场每年的复合增长率维持在11%以上，预计2022年将突破1.5万亿元。

高速增长中，零食健康化已成市场的重要趋势。综合各电商平台销售数据来看，2022年休闲零食线上销售额从2月中旬起稳步上升，其中以“健康”为关键词的休闲食品较去年同期增速显著。

“饮料需要无糖的，零嘴最好是高纤维的，主食得要易消化的。”正在北京市朝阳区一家超市选购食品的刘女士说，“如今生活水平提高了，不再担心吃不饱，而是担心营养摄入过度和不均衡会导致身体‘亚健康’。吃得健康、吃得放心，是我日常挑选食品的主要考虑因素。”江苏无锡的95后王女士表示：“我会尽可能购买无防腐剂、无添加剂的食品，我认为这更有益于身体健康。”

面对消费市场的变化，不少零食企业也在调整自身的经营策略。有些新兴国产品牌瞄准年轻群体快速崛起，也有老牌国货守正创新，力争打造品牌的年轻化、健康化形象。上好佳为了迎合消费者的健康需求，尝试将果汁向富含维生素的碳酸果汁以及高端咖啡转变，硬糖向草药糖转变，并利用小包装，主打摄入量可控；良品铺子先后推出儿童零食子品牌“小食仙”、健康代餐零食子品牌“良品飞扬”；洽洽食品推出了一款名为“葵珍”的产品，售价高达百元，以健康与轻奢为标签……

国家一级营养师苏思宇表示，以前大家买零食就看包装漂不漂亮、广告做得好不好，现在消费更趋于理性，健康零食契合新的消费需求。

“吃好”还要“好吃”

所谓健康化零食，是在遵循成分加减法则的基础上，进一步聚焦原料、工艺技术及功能细分。要成为“健康零食”，首先要满足“一加一减”：即在高蛋白、高纤维方向做加法，在糖、脂肪等方向做减法。同时，在原料上多使用燕麦、巴西莓、甜菜根、姜黄、青稞、奇亚籽、藜麦等作物，在工艺上多采用低温烘焙、冻干、非油炸、低温脱水等技术，并通过加入维生素、锌、硒、益生菌等元素来增加零食的功能性。

比如，现在几根手指大小的蛋白棒，或许就能提供一顿饭的能量。在上海市静安区一家健身房内，市民郭文琦结束了一组力量训练，休息间隙，他从背包中抽出两根代餐蛋白棒吃了起来。不一会儿，饥饿就一扫而空。“代餐蛋白棒不仅饱腹感强，而且热量低、营养丰富，很适合我在健身期间补充能量。”郭文琦说。

“蛋白质能给人体提供必要的营养与能量，膳食纤维在到达肠胃后具有吸水膨胀的特性，可以增强人体的饱腹感。通过食用蛋白棒类产品，及时补充人体对上述营养素的需要，实现能量补给。”ffit8品牌创始人兼首席执行官张光明说，“以ffit8的蛋白棒为例，我们在确保产品本身高纤维、高蛋白的前提下，特别采用了小分子高吸收率的蛋白技术，来促进人体对蛋白质的高吸收，从而达到营养又饱腹的目的。”

作为深耕食品饮料行业的国产老品牌，娃哈哈在2010年就开始研制健康食品，为消费者提供更多选择。

“从最开始的满足口腹需求，到如今对健康价值的追求，人们逐渐注意到自身的亚健康问题，偏好‘低糖’、‘无糖’的饮品。”娃哈哈有关负责人说。目前娃哈哈不仅持续研制新的健康饮品，还对营养快线、非常可乐等畅销饮品开展低糖化、无糖化升级，累计推出超过40款低糖或无糖产品，受到消费者的欢迎。

以苏打水为例，娃哈哈早在十几年前便开始研发更加健康的苏打水类饮品。娃哈哈有关负责人介绍：“我们推出的‘pH9.0苏打水饮品’，采用第四代净水科技即纳米过滤水处理综合净化技术和水电解处理系统，让苏打水不仅更健康，而且口感更好。”

要想在激烈的市场竞争中突出重围，国产健康零食除了关注到食品本身的营养价值和健康功能之外，还要尽可能满足消费者的味蕾，做到健康美味两不误。

居住在上海市黄浦区五里桥街道的赵婕最近正在控制体重，这要求她尽量选择低盐、低糖、低脂的食物，但传统健康食品较为寡淡的味道、粗糙的口感让她直言“食之无味”。

在社交平台检索“美味”“健康食品”等关键词，赵婕了解到在网络上流行的“农科院美食”系列。“农科院美食”一般指的是由高校农业机构研发的健康类食品，这些食品注重减少添加剂，还尽可能保证了食物的美味。其中，一款名为“西大魔芋”的产品得到了赵婕的钟爱。“这个魔芋类产品不仅热量低、饱腹感强，也比较爽口。该品牌还有包括魔芋低脂棒、魔芋蛋卷、魔芋丝等多种代餐种类，能够给我的减脂过程提供更多的口味选择。”赵婕说。

口味，是零食不能丢的看家本领。在解释西大魔芋受欢迎的原因时，董事长汤玉兰提到了丰富的口味选择。“我们按照消费者需求，为魔芋零食赋予多样的种类和口味。”这一经验也得到了张光明的印证：“根据中国人的口味偏好，我们开发了牛肉味、火锅味的蛋白棒，味道好了，才能进一步抓住消费者的胃。”

技术含量是关键

在日趋激烈的健康食品市场竞争中，国产品牌应当如何促进自身的可持续发展，让产品“健康又好吃”，赢得市场认可？技术创新和自主研发是破局的关键所在。

以娃哈哈益生菌类产品为例，在发展之初，集团曾因欠缺相关技术而陷入困境。“当时，由于自主益生菌的菌种相对缺乏，我们不得不进口外国菌种用于生产，不仅增加了企业的生产成本，有时‘洋菌种’还不适合国人体质，这制约着我们开发功能更加完善的益生菌类产品。”娃哈哈有关负责人说。

为此，娃哈哈科研团队将中医食疗传统理论和生物工程、现代提取等技术相结合，重点开展了益生菌菌株选育及其产业化与应用研究等工作。娃哈哈方面介绍，经过近10年努力，在功能益生菌领域，娃哈哈成功研发了10余种具有完全自主知识产权的益生菌菌种，建立了拥有超过4500株菌株的菌种资源库，有效打破了依赖“洋菌种”的桎梏，也让公司能够在益生菌领域大展拳脚。

“依托西南大学，加大产学研用融合开发和投入，是我们的核心抓手。”据汤玉兰介绍，1979年开始，西南农业大学（西南大学前身）的刘佩瑛教授推动成立了国内最早的魔芋研发团队，专门从事魔芋的各类学术研究和实践。之后，刘佩瑛的学生、现西南大学魔芋研究中心主任张盛林教授跟着导师的步伐，对魔芋品种作了进一步深入研究，相关科技成果频出。现今，西大魔芋背靠西南大学魔芋研究中心，力图将前沿的高校科研成果应用于健康食品的生产。

“传承几代魔芋专家在魔芋领域的科研成果，西大魔芋聚焦魔芋食材进行深度研发，积极推动魔芋科研朝着市场化、产业化的方向转化。为此，我们的研发团队在加大魔芋新品种培育力度的同时，将智能研发与市场需求对标，实现产品的迭代升级，充分发挥魔芋的健康价值。”汤玉兰说。

对于ffit8而言，“自主研发”深深烙在品牌基因之中。张光明对公司的科研创新如数家珍：“ffit8开设了专门的蛋白质创新实验室，拥有多项国家发明专利，如全新一代的小分子高吸收率蛋白技术和双重燕麦蛋白科技等，获得过国家级科技创新奖。我们致力于促进科技创新和中式食物价值观的有机融合，努力通过科技让食物更健康、配料表更清洁，为勤奋而忙碌的中国人提供一种兼顾健康和生活质量的饮食方式。”

娃哈哈相关负责人表示：“未来，娃哈哈将继续从产品线、研发线、制造线等方面全盘布局，进行关键原料的自主研发，扩增菌种资源库规模。在产品上我们也将不断创新，敏锐洞悉消费者日益增长的健康需求，提供更多营养丰富的健康食品。”