国家疾控局：对各类层层加码行为要加大通报、公开曝光力度

人民网北京11月29日电 （记者孙红丽）今天，国务院联防联控机制召开新闻发布会，介绍落细落实防控措施，有效抓好疫情处置有关情况，并回答记者提问。

会上有记者问，为什么在国家三令五申之下很多地方还是出现了层层加码的情况？对此，国家疾控局监督一司司长程有全表示，当前，国内疫情防控形势非常严峻复杂，地方防控压力大，为了尽快控制疫情，采取了一些措施，一些地方出现了层层加码的行为。

程有全指出，通过国家“九不准”留言板和舆情了解到，目前群众反映的主要问题包括这几个方面：一是一些地方采取的防控措施不精准，对群众的生产生活影响比较大，且与国家政策不符；二是个别基层工作人员工作方法单一、态度生硬、缺乏耐心，与群众沟通不畅，容易激化矛盾；三是少数地方涉疫信息发布不及时、不充分，容易引起群众的一些误解。

程有全强调，要整治层层加码，地方党委和政府就必须落实属地责任，严格执行国家统一的防控政策，对于随意封校停课、停工停产，还有未经批准阻断交通、随意采取“静默”管理、随意封控、长时间不解封、随意停诊等各类层层加码行为，要加大通报、公开曝光力度，对造成严重后果的要依法依规严肃追责。

“我们将及时有效解决群众反映的急难愁盼问题。让各项工作做得更精准、更有温度。”程有全说。