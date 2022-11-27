用橘子汁做抗原检测出现假阳性？专家详解

人民网北京11月27日电 （记者乔业琼）近日，有网友表示，在家用橘子汁做抗原检测时出现了假阳性的情况。就此事，记者采访了北京佑安医院呼吸与感染性疾病科主任医师李侗曾，对此进行专业解答和分析。

李侗曾表示，首先抗原检测是对标本里是否有新冠的蛋白成分进行检测，一般检测的是N蛋白。“N蛋白进入人体之后，会诱导人体产生特异性的抗体，利用这种生化反应，我们提前在检测板里边预置了特异性抗体，如果标本里边有新冠的N蛋白，就会和检测板里的特异性抗体结合，然后让这个检测线显色出来，报告阳性。”

李侗曾分析，检测板里预置的这些特异性抗体，本质也是一种蛋白，容易受到理化因素的影响，比如说酸碱平衡，过酸过碱都可能导致蛋白变性，显色就会出现假阳性。如果用饮料或者是水果做实验，可能就会出现阳性结果。

那么，大家吃了橘子或者喝完饮料后，再做抗原检测，会不会出现假阳性？对此，李侗曾表示，理论上有可能，但实际上概率非常低。

他分析，首先，做抗原检测时，标本测的是鼻腔不是口腔，所以受口腔中残留的食物或者饮料影响的可能性非常小；其次，做检测时，还有一个用洗脱液洗脱的步骤，在去掉标本里杂质的同时，更重要的是让标本洗脱到一个适合的pH值，也就是酸碱度，起到缓冲液的作用。

“如果直接把橘子或者饮料滴在检测孔上，没有洗脱的步骤，那酸碱平衡就不是合适的，有可能会影响检测结果，出现假阳性。”李侗曾说。