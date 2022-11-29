中疾控：奥密克戎变异株毒力明显减弱 但高龄等人群感染仍会出现一定比例重症

人民网北京11月29日电 （记者乔业琼）今天，国务院联防联控机制召开新闻发布会，介绍落细落实防控措施，有效抓好疫情处置有关情况，并回答记者提问。

会上，有记者提问，新冠奥密克戎变异株的毒力怎么样？与原始株相比有什么样的变化？特别是它的致病力有什么变化？具体有什么特点和危害？

对此，中国疾控中心传防处研究员常昭瑞表示，国际和国内监测数据证实，奥密克戎变异株及其进化分支BA.1、BA.2、BA.5系列，包括BF.7、BQ.1和重组体XBB的致病力和毒力相比原始株和德尔塔等变异株明显减弱。

常昭瑞分析，国外研究表明，奥密克戎变异株引起重症和死亡的比例明显低于之前原始株和关切变异株，这既是奥密克戎变异株的特点，也可能与人群接种疫苗免疫水平提高、及时干预治疗等因素有关，我国新冠重症及其关联死亡处于较低水平，这与积极的预防策略和统筹优质救治力量有关。中医药也发挥了积极的作用，但是有基础性疾病、高龄和没有接种疫苗的人群如果感染了奥密克戎变异株之后，仍然可能会出现一定比例的重症。但是现有的疫苗对降低奥密克戎变异株感染导致的重症和死亡仍然有较好的效果。