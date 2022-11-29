如何有效防止疫情外溢？国家疾控局强调务必开展“落地检”

人民网北京11月29日电 （记者乔业琼）今天，国务院联防联控机制召开新闻发布会，介绍落细落实防控措施，有效抓好疫情处置有关情况，并回答记者提问。

会上，有记者提问，很多疫情发生地都面临着人员疏解的问题，给目的地带来了防控压力，如何统筹滞留人员疏解和有效防止疫情外溢？如何防止对返回人员加码管控呢？

对此，国家疾控局监督一司司长程有全表示，在二十条优化措施中，有一条就是要求各地分类有序做好滞留人员疏解。当疫情发生地滞留人员较多时，发生地要专门制定疏解方案，加强与目的地信息沟通和协作配合，在有效防止疫情外溢的前提下稳妥安排人员疏散。目的地要增强大局意识，不得拒绝接受滞留人员返回，并按照要求落实好返回人员的防控措施，既要避免疫情外溢，也不得加码管控。

“我们也注意到，近期部分省份在返回人员中持续发现感染者，这说明部分有疫情发生省份在防范疫情外溢方面仍然存在薄弱环节，未能有效控制疫情跨地区传播扩散风险。”程有全说。

程有全表示，对此，联防联控机制综合组专门部署，强调对跨省流动人员务必开展“落地检”，持有效核酸检测阴性证明乘坐交通工具和入住宾馆等规定，同时对各地加强风险人员管控也提出了明确要求：

一是针对当前疫情尚未得到有效控制的地方，要切实承担起防范疫情外溢的首要责任，及时精准划定风险区域，尽快排查管控风险人员和风险点位。对非隔离、非管控的人员，在离开出发地前要严格查验健康码和核酸检测的信息，防止非法运营车辆载客跨省运营等行为。同时加强与目的地的信息沟通与协作配合，及时推送溢出的风险人员的相关信息。

二是针对当前没有疫情但溢入风险较高的地区，要关口前移，面向流入人员要提供“落地检”服务。疫情所在县区返回人员要主动向当地报备，社区要主动开展摸排登记，严格落实间隔24小时以上的3天2次核酸检测措施。各地还可以基于疫情输入风险的研判结果，对流入的高风险人员按照相关要求采取相应的管控措施。同时，呼吁各地对高风险地区返回人员，加强关心关爱，提供必要的帮助和支持，让他们能够感受到家的温暖。